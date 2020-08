S. Makedonija podigla status svoje misije pri NATO, odobrila zajedničke vežbe

Vlada u Skoplju usvojila je danas informaciju o promeni statusa Misije Severne Makedonije pri NATO-u u Stalnu delegaciju pri NATO u Briselu.

Kako se navodi u saopštenju, informacija o promeni stausa je usvojena na predlog Ministarstva spoljnih poslova.

Severna Makedonija je 30. članica NATO postala 27. marta ove godine.

Na današnjoj sednici Vlada je odbrila i dolazak 170 naoružanih pripadnika vojske SAD i 10 poljskih vojnika u sastavu Kfora radi vežbe i zajedničke obuke s vojnicima Armije Severne Makedonije na poligonu „Krivolak“, od 19. avgusta do 25. septembra.

Uz to je na predlog Ministarstva odbrane odlučeno i da po 15 pripadnika Armije Severne Makedonije učestvuje na vežbi COMBINED RESOLVE XIV u Nemačkoj od 1. do 29. septembra i CARPATHIAN EAGLE u Rumuniji od 14. do 27. septembra.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.