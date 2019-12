Sabor MCP 1. decembra u Nikšiću, povod zakon o veri

CETINJE – Mitropolija crnogorsko-primorska najavila da će 21. decembra organizovati Predbožićni narodni sabor u Sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, a povodom najavljenog skorog usvajanja Predloga zakona o slobodi veroispovesti ili uverenja i pravnom položaju verskih zajednica u Crnoj Gori.

Episkop budimljansko-nikšićki Joanikije rekao je da na taj način pravoslavni vernici i Crkva još jednom žele da skrenu pažnju domaćoj i stranoj javnosti na, kako tvrdi, nepravdu kojoj su izloženi. Ponovio je više puta izrečenu pretnju da su spremni da “svoje” svetinje brane, ako bude trebalo i svojim životima.

“Ne možemo dopustiti da se naša vera prlja i ponižava, da se gaze zaveštanja naših Svetih predaka”, rekao je Joanikije u manastiru Đurđevi Stupovi gde je na praznik Svetog mučenika Platona, 1. decembra, služio Svetu arhijerejsku liturgiju.

Prema njegovim rečima “u pravnom smislu, apsolutno, potpuno i do kraja, je razobličena zla namera, manifestovana, najpre, kroz Nacrt zakona o slobodi vere, potom kroz Predlog zakona o slobodi vere”, ali to, smatra on, nije bio Nacrt, niti Predlog zakona o slobodi vere, nego plan nove otimačine crkvene zemlje i hramova Božjih.

On tvrdi da je istu nameru vlast imala i letos, ali je, po njegovom mišljenju, zaustavio veliki Trojčindanski narodni skup u Podgorici.

Zapitao je kako je moguće da se u jednoj državi daju sva prava putem ugovora katoličkoj Crkvi, islamskoj i jevrejskoj zajednici.

“Sa njima je država potpisala ugovore i garantuje im sve, a pravoslavnu Crkvu, kao najbrojniju u Crnoj Gori i koja je stvarala ovu državu, ponižava i dovodi u neravnopravan položaj u odnosu na prethodno pomenute”, naveo je Joanikije, preneo je podgorički portal CdM.

Po njegovim rečima, ovih dana, održan je sastanak na kome, ako je reč o principima, o pravu, o pravdi, kontinuitetu pravoslavne vere, koja je u Crnoj Gori toliko ubedljiva i svuda prisutna, predstavnici vlasti nisu imali šta da kažu.

On je ustvrdio da u svemu ovome postoji još jedna zla namera za šta, kako je naveo, ima dokaze. Pripremljeni zakon, napomenuo je on, neće moći da se primenjuje, bez obzira da li će proći ili ne, ali to vlastima nije mnogo ni važno.

Svetu arhijerejsku liturgiju, 21. decembra, u 9 časova, u Sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću služiće više arhijereja zajedno sa mitropolitom crnogorsko-primorskim Amfilohijem i sveštenstvom.

(Tanjug)