SafeJournalists: Novinarima u BiH tri meseca prete smrću

Mreža SafeJournalists sapoštila je danas da redakcija Banjalučkog portala „eTrafika“ od maja dobija pretnje smrću putem društvene mreže Fejsbuk, kao i da su pretnje prijavljene policiji i da se predmet nalazi u Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci.

Kako je navedeno, portal je pretnje dobijao od Siniše Goluba, o kojem je portal pisao pre četiri godine, nakon što je u nezakonitoj, kućnoj ambulanti operisao psa.

Glavna urednica portala „eTrafika“ Vanja Stokić rekla je da su novinari tog portala zabrinuti, jer pretnje ne prestaju ni nakon što je slučaj prijavljen policiji.

„Veoma smo zabrinuti jer pretnje ne prestaju, on se javlja više od dva meseca, nije prestao čak ni kad smo mu zapretili policijom. Posebno je uznemirujuće to što nam je u jednoj poruci napisao da nije odgovoran za svoje postupke i da neće ići u zatvor već na lečenje. To znači da misli da nam može uraditi bilo šta, bez posledica“, rekla je ona.

Istraživačica mreže SafeJournalists za BiH Maja Radević kazala je da je tužiteljka objasnila da ne postoje elementi krivičnog dela, jer Golub nije uputio pretnje nekom lično, već redakciji portala.

„Ovakvo obrazloženje je u najmanju ruku zapanjujuće i samo još jedna potvrda o tome na koji način tužilaštva postupaju kada su u pitanju pretnje i napadi na novinare. Da su kojim slučajem ovako brutalne pretnje upućene nekom političaru, osoba koja ih je uputila bi već odavno bila u pritvoru“, ocenila je Radevićeva.

