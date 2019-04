Sanader: U pitanju je obična predstava i montaža

ZAGREB – Bivši hrvatski premijer i predsednik HDZ Ivo Sanader izjavio je danas, u očekivanju policije da ga privede u zatvor Remetinec nakon što mu je Vrhovni sud povećao kaznu u aferi Planinska, da je reč o predstavi i politički montiranom procesu.

„Nema dokaza. Ovo je smešno, ovo je još jedna predstava. Tu su moji zastupnici, ako dođu po mene, ja idem. To je besmisleno. To su laži, jedna do druge. Spreman sam na sve i dokazaću svoju nevinost“, rekao je Sanader, prenela je Hina.

Sanaderov pravni zastupnik, advokatica Jadranka Sloković rekla je da su odluku Vrhovnog suda saznali iz medija i da službeno „još nisu dobili niti jedan papir“.

Zagrebački Županijski sud izdao je danas nalog za hapšenje Sanadera, nakon što mu je Vrhovni sud povećao kaznu u aferi Planinska.

Policija je popodne potvrdila da je od zagrebačkog Županijskog suda primila nalog za Sanaderovo hapšenje, ističući da je „u toku postupak kako bi se izvršio sudski nalog“.

U Vrhovnom sudu danas je završeno trodnevno razmatranje žalbi protiv prvostepene presude u aferi Planinska kojom je zbog primanja i davanja mita Sanader osuđen na četiri i po godine zatvora i povraćaj 15 miliona kuna.

Pored bivšeg premijera, u aferi Planinska nepravosnažno su bili osuđeni i Mladen Mlinarević za kojeg je utvrđeno da je izradio uvećanu procenu vrednosti nekretnine i Stjepan Fiolić, bivši HDZ-ov saborski zastupnik i vlasnik mesne industrije čiju je zgradu u Planinskoj ulici kupilo ministarstvo regionalnog razvoja na čijem je čelu bio Petar Čobanković.

On je pre suđenja priznao nedelo te je osuđen na društveno koristan rad koji je odradio guleći krompire.

Fiolić je na prvom suđenju priznao da je Sanaderu u njegovu vilu odneo 10 miliona kuna i milion evra u kartonskoj kutiji za hrenovke, prenela je Hina.

(Tanjug)