Šarović: Odazvaću se na Vučićev poziv

Lider Srpske demokratske stranke (SDS) i ministar spoljne trgovine u Savetu ministara BiH Mirko Šarović izjavio je da će se odazvati na poziv predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji bi se u subotu u Beogradu trebalo da sastane sa predsednicima parlamentarnih političkih stranaka iz Republike Srpske.

„Ne znam o čemu će se razgovarati i šta je tema razgovora. Svakako ću otići, jer to je poziv predsednika susedne države. Videćemo o čemu će se razgovarati u Beogradu“, kazao je Šarović novinarima u Sarajevu posle sednice Saveta ministara.

Na pitanje kako komentariše izjavu Dragana Mektića, ministra bezbednosti BiH i člana SDS-a da on, da je predsednik te stranke, ne bi išao na taj sastanak, zato što je Vučić učinio sve da odmogne SDS-u na prethodnim izborima, Šarović je odgovorio da on ne zna šta bi učinio Mektić, ali da će on otići na sastanak.

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik izjavi je juče da će predsednici parlamentarnih stranka iz RS u subotu ići na sastanak sa Vučićem, kako bi se razmotrila najnovija Deklaracija SDA, kojom se zagovaraju ustavne promene u BiH i uspostavljanje Republike BiH.

Iz Beograda zvanično još nije potvrđeno održavanje ovog sastanka.

Upitan da prokomentariše neformalni sastanak najviših funkcionera SNSD-a sa liderima stranaka koje participiraju u Savetu ministara BiH, SDS-a i PDP-a, Šarović je rekao da ne komentariše neformalne sastanke.

Dodao je da takve sastanke sa predstavnicima vlasti u RS ima svakodnevno.

„Što se tiče poziva da izađemo iz Saveta ministara, SNSD nas stalno na to poziva, naš odgovor je uvijek isti i poznat vam je, mi to nećemo uraditi“, kazao Šarović.

