SDSM:Razgovore o vladi koja će reformisati administaciju

SKOPLJE – Socijaldemokratski savez Makedonije SDSM predvođen Zoranom Zaevim saopštio je da je započeo ozbiljne razgovore o fomiranju nove vlade čiji će zadatak biti sprovođenje ozbiljne reforme u javnoj administaciji, prenosi portal a1on.

Nakon što su juče makedonski mediji na albanskom jeziku pisali da su opozicioni VMRO-DPMNE i albanska DUI dogovorili novu vladu sa rotirajućim mestom premijera, jednu godinu za kadar DUI i tri godine za kadar iz redova VMRO-DPMNE, oglasila se pobednička stranka na prevremenim parlamentarnim izborima u toj zemlji koja je saopštila da su pregovori o formiranju nove vlade u toku.

Preš Service of the Parliament of North Macedonia via AP

(Tanjug)

