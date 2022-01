Serijski ubica ovaca prestravio selo kod Pule, organe životinja veša o stabla

U istarskom selu Šikići kod Pule neko ubija ovce, a organe ubijenih životinja veša o obližnja stabla, tvrde meštani.

Serijski ubica ovaca u Šikićima pored Pule prestravio je malu zajednicu, piše hrvatski portal RTL.

U protekla četiri meseca meštani su u nekoliko navrata pronalazili utrobu ubijenih ovaca kako visi sa stabala.

Policija i veterinarska inspekcija istražuju slučaj, ali za sada bez jasnih odgovora.

Prvi leš ovce u septembru prošle godine pronašao je suprug Dragice Žufić.

„Kad je dolazio kući rekao bi mi ‘ma gle, ženo, tamo je, našao sam na stablu obešenu neku utrobu, pa ne znam ko to radi, nije mi jasno’. I tako je to išlo, nakon dva dana, tri, došao je opet kući i rekao ‘ma gle tamo sam u stablu našao neku ovcu, zavezana je s nekim plavim špagom, gore visi sva utroba’ i onda sam ja rekla ma čekaj, idem ja to da slikam“, ispričala je Dragica za RTL.

Kaže da ima unučad koja šetaju sa njom i da nije lepo kada oni to vide svojim očima, ali i da psi vuku leševe i prenose zarazu.

Pozvala je nadležne veterinare, inspektore, higijeničare i lovce koji tvrde da tako nešto nisu ni videli ni doživeli.

„To sa lovom i lovstvom nema nikakve veze. Ne znam šta bih rekao na ovaj slučaj. Ovo je zaista čin jedne bolesne osobe“, rekao je predsednik Lovačkog društva Istra, Medulin Željko Župčić.

Selom kruže dve teorije – prva je da neko pokušava da otera komšije jer su u blizini atraktivna građevinska zemljišta, a druga je da je reč o suludom činu bolesne osobe.

