Severna Makedonija dobila obećanih 80 miliona evra podrške EU u suočavanju s ergetskom krizom

Premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski izjavio je danas da je njegova zemlja dobila obećanih 80 miliona evra podrške Evropske unije (EU) u suočavanje s energetskom krizom.

On je, na skupu u Vladi Severne Makedonije o budžetskoj podršci EU, rekao da su ta sredstva već dostupna i da će se koristiti kao deo paketa antikriznih mera u iznosu preko 760 miliona evra.

Prema njegovim rečima, grant EU od 80 miliona evra je podrška za subvencije građanima za račune za struju, podršku malim i srednjim preduzećima za održavanje kontinuiteta poslovanja, kao i za državna ulaganja u energetsku tranziciju, obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost.

Šef Delegacije EU u Severnoj Makedoniji Dejvid Gir je podsetio da je u oktobru prošle godine predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen obećala u Skoplju da će Unija obezbediti 80 miliona evra za borbu sa energetskom krizom.

„Sada smo to isporučili. U praksi, ova podrška će pomoći građanima da se izbore sa zahtevima koji su nastali kao posledica energetske krize. To znači pomoć svim domaćinstvima da zadovolje svoje osnovne energetske potrebe. Posebno najugroženijima“, rekao je on.

Ta finasijska podrška EU, prema rečima Gira, „znači održavanje i rad škola i bolnica, kao i pomoć malim preduzećima da obezbede proizvodnju osnovnih prehrambenih proizvoda“.

Istakao je da je 80 miliona evra samo deo šireg paketa vrednog milijardu evra koji je EU pripremila za Zapadni Balkan, za borbu s energetskom krizom i za „zelenu tranziciju“.

„Veliki deo ovog novca već je dostupan za podršku investicijama u zelenu ekergetsku tranziciju, koja postaje sve hitnija“, rekao je Gir.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.