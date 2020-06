Skandal: EU zvaničnici zataškali podatke o Hrvatskoj

Zvaničnici EU optuženi za nesvakidašnje zataškavanje dokaza o brutalnosti prema migrantima u Hratskoj, naveo je britanski “Gardijan”.

Naime, zvaničnici EU su optuženi da su prikrili dokaze o tome da hrvatska vlada nije uspela da kontroliše situaciju na granici s Bosnom i brutalno po stupanje s migrantima koji su, kako se navodi, pljačkani i mučeni na okrutan i ponižavajući način.

To inače, nije prvi put da se u medijima navodi da su hrvatski policajci i uniformisani muškarci (ne zna se koji) optuženi za brutalno postupanje prema migrantima, ne jednom su čelni ljudi hrvatske policije sve negirali, uprkos brojnim fotografijama i ispovestima migranata koji su imali prilike da se “sretnu” s hrvatskom graničnom policijom i neidentifikovanim muškarcima u crnim uniformama.

Britanski „Gardijan“ u teksu objavljenom 15. juna sada navodi da je imao uvid u interne mejlove Evropske komisije koji otkrivaju da su briselski zvaničnici znali za sve ali da su te podatke prikrili.

“Gardijan” dalje navodi da su evropski zvaničnici bili upozoreni da je Hrvatska omanula u iskorišćavanju EU novca namenjenog za očuvanje spoljnih granica EU i da će sve to izgledati kao neviđen skandal.

Kao odgovor na optužbe o prikrivanju podataka, portparol Evropske komisije izjavio je za “Gardijan” da su poslanici odlučili da ne objave dobijene podatke jer su smatrali da su dobijene informacije “nepotpune”.

Sve to, ističe dalje “Gardijan” baca novo svetlo i na pitanje poštovanja ljudskih prava u Hrvatskoj, ali i na očiglednu spremnost izvršne vlasti EU da prikrije neuspeh Zagreba. Hrvatska, pri tom, podseća britanski list, želi da uđe u šengensku zonu, a koji baš zahteva poštovanje ljudskih prava na granicama.

Ali, bez obzira na odlučno demantovanje hrvatske strane o incidentima s migrantima, poslednji takav slučaj, ocenjen kao najgori do sada, zabeležio je jedan član nevladine organizacije i to 26. maja.

Jedanaest Pakistanaca i pet Avganistanaca naišlo je kod Plitvičkih jezera na grupu u crnim uniformama.

“Muškarci u uniformama su zavezali migrante za drvo, tako da im lica budu okrenuta ka drvetu”, rekao je aktivista NVO Dansi savet za izbeglice, koja pribavlja pomoć migrantima u Bosni.

“Kada su ti ljudi već bili vezani za drvo i okrenuti ka njemu, uniformisana lica sui m prišla, s leđa i počela da pucaju u vazduh, ali tako da su oružje približili ušima svezanih imigranata”, rekao je aktivista NVO.

“Takođe, pucali sui m i pored nogu . Kamenje je letelo na sve strane. Uz to, stalno su vikali ‘želimo da vas pobijemo’”, navodi “Gardijan” reči jednog od mučenih imigranata, koji je još rekao da je cela tortura nad njima trajala tri ili četiri sata.

A u izveštaju koji je bio pred evropskim zvaničnicima se navodi da su u hrvatskoj koristili “elektrošokere” koje su imigrantima postavljali nag lave i vratove. Jedan uniformisani muškarac je nožem nanosi rane ljudima.

Jedan tražilac azila takođe je svedočio o brutalnosti na hrvatsko-bosanskoj granici. On tvrdi da je jedan od uniformisanih ljudi legao na njega, stavio mu koleno na vrat i polako ga “sekao” nožem, po licu, prstima…do neprepoznatljivosti.

Ta iživljavanja trajalu su, kako se navodi, do dolazka zvaničnih pripadnika hrvatske policije, koje su pozvali upravo ti unuformisani muškarci.

Policija je potom te iste migrane stavljala u kombi i vozili na bosansku teritoriju.

“Gardijan” u tekstu navodi da je stupio u kontakt i s hrvatskom policijom, koja je negirala da ima ikakve veze s ranama koje su imali migranti, navodeći da su te povrede mogne nastati od tuča među migrantima ili fabrikovanjem, odnosno lažnim svedočenjem.

“Gardijan” podseća da je uspostavljanje nadzornih mehanizama kako bi se osigurao humani tretman migranata bio je uslov da Hrvatska dobije 6,8 miliona evra u decembru 2018. godine.

EK je rekla da su sredstva namenjena kako bi se osiguralo da su sve „primenjene mere proporcionalne i potpuno u skladu sa osnovnim ljudskim pravima i evropskim zakonima o azilu”.

Hrvatska vlada je prošle godine rekla da su sredstva prosleđena UNHCR-u i Hrvatskom pravnom centru kako bi se ustanovili mehanizmi nadzora, ali obe organizacije tvrde kako nisu dobile novac.

Prošlog meseca je irska poslanica EP Kler Dali poslala EK upit o tome.

Pored toga što je irskoj poslanici dala pogrešne odgovore, interna prepiska EK zvaničnika sugeriše da donacija data Hrvatskoj nije potrošena za nadzor i da je komisija toga svesna.

