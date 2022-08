Skoplje odbacilo optužbe Moskve da je davanjem tenkova Ukrajini napravilo veliku grešku

Ministarstva spoljnih poslova i odbrane Severne Makedonije odbacila su danas optužbe Rusije da je donacija tenkova T-72 Ukrajini velika greška vlade u Skoplju.

Kak su istakli u zajedničkom saopštenju, Vlada Severne Makedonije, koja je suverena država koja samostalno odlučuje, donela nekoliko odluka o vojno-tehničkoj pomoći Ukrajini za odbranu njenog teritorijalnog integriteta koji je ugrožen vojnom intervencijom.

„Republika Severna Makedonija je suverena država koja samostalno odlučuje, rukovodeći se principima poštovanja međunarodnog prava, Povelje UN, principa i opredeljenja OEBS za zaštitu evropske bezbednosne arhitekture i globalne stabilnosti“, navodi se u zejedničkom odgovoru ta dva ministarstva na izjavu portparola ruskog ministarstva sporljnih poslova Marije Zaharove.

Zaharova je prethodno rekla da Rusija smatra da je velika greška odluka vlasti Severne Makedonije da Ukrajini doniraju tenkove T-72 i da se, iako je reč o zastareloj opremi, time daje podrška „nastavku zločinačkih aktivnosti režima u Kijevu“.

„I pored toga što je to, prema severnomakedonskim vlastima, ‘bezazlena’ donaciji zastarele opreme, ostaje činjenica da je Skoplje, lojalno NATO, uključeno u isporuku naoružanja Ukrajini, čime doprinosi nastavku zločinačke aktivnosti režima u Kijevu protiv civilnog stanovništva u Donbasu. Ljudi koji ispovedaju demokratiju, slobodu i ljudska prava to treba da znaju. Sve ovo vodi daljem pogoršanju situacije. Smatramo da je to velika greška rukovodstva Severne Makedonije“, navela je Zaharova u izjavi objavljenoj na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

Severna Makedonija je, kako su u zajedničkom saopštenju naveli minstarstva spoljnih poslova i odbrane, još na samom početku osudila vojnu intervenciju u Ukrajini i ostala u podršci teritorijalnog integriteta, suverenitet i nezavisnost Ukrajine, a pre svega podržavajući mir, ljudska prava i međunarodni poredak zasnovanom na pravilima.

„Naime, do sada je Vlada Republike Severne Makedonije donela više odluka o vojno-tehničkoj pomoći kojima pomažemo Ukrajini u odbrani njenog teritorijalnog integriteta, koji je ugrožen vojnom intervencijom“, navodi se.

Ističe se da Severna Makedonija, kao članica najmoćnijeg vojnopolitičkog saveza – NATO, čvrsto stoji iza stava i opredeljenja Alijanse da bude garant mira i bezbednosti zemalja članica i da štiti vrednosti, slobodu i sigurnost sadašnjih i budućih generacija.

(Beta)

