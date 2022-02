Smenjen predsednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić

Predsednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić smenjen je večeras glasovima koalicije Crno na belo koju predvodi Dritan Abazović i opozicije predvodjenje Demokratskom partijom socijalista (DPS).

Za smenu Bečića glasala su 43 poslanika, protiv su bili poslanici Demokrata, Demosa, Demokratskog fronta, Pokreta za promene, SNP-a, Prave Crne Gore, Ujedinjene Crne Gore i Radničke partije, njih 36.

Bečić je prilikom prozivke za glasanje rekao da se neće izjašnjavati, a u završnoj reči ocenio je da će njegovom smenom biti pogaženi osnovni demokratski principi i izborna volja gradjana.

„Smena političkom silom je za mene ogromna čast. Ovim je konstituisana nova većina i prekrojena izborna volja gradjana“, rekao je Bečić i onima koji su doneli odluku o njegovoj smeni poručio da se „sud naroda ne može izbeći“.

Kako je dodao, najponosniji je što je odgovornu funkciju obavljao na način da se od njegovog delovanja, rada i rezultata, nikada nije postidela njegova porodica, niti ijedan gradjanin i politički subjekt u Crnoj Gori.

Dodao je da je radio verujući da radi najbolje i isključivo za Crnu Goru i ocenio je da ne bi mogao da bude smenjen da je „do izborne volje gradjana“.

„Da je do date reči, takodje ne bih mogao biti smenjen. Sećam se da se sa DPS-om neće ići, da se neće ići sa ovakvim DPS-om…“, rekao je on i podsetio na izjavu Dritana Abazovića da ne bi glasao za njegovu smenu.

Inicijativa za smenu Bečića, kao i pad Vlade, rezultat je višemesečne krize u dosadašnjoj vladajućoj većini koja je eskalirala nakon što je URA, nezadovoljna radom Vlade zbog blokade evropskih integracija, predložila izglasavanje nepoverenja.

Poslanik Demokrata Boris Bogdanović na početku sednice je rekao je da će ta stranka, ukoliko Bečić bude smenjen, celu Crnu Goru „dići na noge“.

„Onaj ko glasa za ovo glasao je za koaliciju sa DPS-om. To nećemo dozvoliti. Oni nemaju kud, a mi imamo izbor, a to je ulica. Ako dodje do smene, 9. februara svi na protest“, poručio je Bogdanović.

Inicijativu za razrešenje potpisalo je 38 poslanika opozicije iz redova DPS-a Mila Đukanovića, dve partije socijaldemokrata, Bošnjačke stranke, i Albanske koalicije Jednoglasno.

U obrazloženju se navodi da Skupština, zbog nedostatka suštinskog dijaloga nije dovela do ubrzanja evropskog puta Crne Gore, jer je kako navode, Bečić „funkciju obavljao u interesu partijske i lične promocije, a ne u interesu države“.

Poslanik Demokratske partije socijalista Danijel Živković, obrazlažući predlog opozicije za Bečićevu smenu, rekao je da je smenom Vlade Zdravka Krivokapića doveden u pitanje i legitimitet Alekse Bečića.

Skupština Crne Gore izglasala je nepoverenje Vladi Zdravka Krivokapića 4. februara, čime je joj je nakon tačno godinu i dva meseca prestao mandat.

Uz četiri poslanika koalicije Crno na bijelo (URA I CIVIS), za izglasavanje nepoverenja vladi glasali su i poslanici opozicije predvodjeni Demokratskom partijom socijalista Mila Đukanovića, a protiv su bile Demokrate dok Demokratski front nije glasao.

Otkad je URA Dritana Abazovića, najavila da će uz pomoć opozicije oboriti Vladu, Demokrate su prednjačile u napadima na njih optužujući ih za izdaju.

(Beta)

