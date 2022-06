Šolc u Skoplju: Severna Makedonija odmah treba da započne pregovore sa EU

Nemački kancelar Nemačke Olaf Šolc izjavio je danas u Skoplju da Zapadni Balkan za Nemačku ima strateški značaja i da se zalaže za prijem zemalja tog regiona u Evropsku uniju (EU), ističući da pristupni pregovori Severne Makedonije treba odmah da počnu.

„Pre 20 godina zemljama Zapadnog Balkana obećana je evropska perspektiva i sada je vreme da slede dela. Nemačka je ozbiljna po pitanju evropskih integracija zemalja regiona, a to posebno važi za Severnu Makedoniju“, rekao je on na zejedničkoj konferenciji za novinare sa premijerom Severne Makedonije Dimitrom Kovačevskim.

Šolc je rekao da će se založiti da počnu pregovori sa Severnoj Makedonijom, koja je za to ispunila sve uslove.

„Pristupni pregovori, obećani pre dve godine, treba da počnu. Ja ću se založiti za to. Sa moje tačke gledišta prva medjuvladina konferencija može odmah da počne, svi uslovi su ispunjeni. Severna Makedonija, kao i Albanija, zaslužuje da ovi konkretni razgovori i pregovor započnu i da ne budu dalje odlagani“, rekao je Šolc.

Nemači kancelar je ohrabrio Severnu Makedoniju da nastavi počete reforme da bi brže napredovala kad pregovori budu počeli.

Premijer Severne Makedonije Kovačevski izjavio je da Skoplje očekuje na predstojećem junskom Samitu EU zasluženi korak koji će deblokirati proces pregovora.

„Poseta Šolca je važna i zbog tajminga jer dolazi pred junski samit šefova država i vlada zemalja EU. Očekujemo zasluženi korak koji će deblokirati proces pregovora za Severnu Makedoniju“, rekao je Kovačevski.

Na pitanje o mogućnosti da se reši spor sa Sofijom, koja je blokirala evropske integracije Severne Makedonije, Kovačevski je rekao da je Severna Makedonija strana koja želi da dodje do rešenja, ali da isto tako u Bugarska treba da bude spremna to da uradi.

„Postoji jedna velika razlika izmedju nas i Bugarske… Mi ovo pitanje ni u jednom trenutku nismo instrumentalizovali i nismo politizovali zbog dnevnopolitičkih poena ili vodjenja unutrašnje politike. Sasvim suprotno, u Bugarskoj ovo pitanje je izdignuto na nivo unutrašnje politike“, rekao je Kovačevski.

On je rekao da ne bi želeo da kometariše pretpostavke koje se pojavljuju u medijima za odredjene bugarske zahteve s obzirom na to da su svi oni deo razgovora ministarstava spoljnih poslova dve susedne zemlje.

„Nakon što ministarstva dodju do dokumenta koji je prihvatljiv za obe strane, on može da bude podeljen sa institucijama dve države. U ovom trenutku takav dokument ne postoji“, rekao je Kovačevski.

Šolc posle Skoplja odlazi u Sofiju koja je krajem 2020. blokirala početak pregovora izmedju Severne Makedonije i EU.

Bugarski premijer Kiril Petkov u četvrtak je rekao da Sofija ima tri zahteva u zamenu za uklanjanje veta. Ti zahtevi su da Severna Makedonija prizna okvirnu poziciju parlamenta Bugarske, kojom se traži da Skoplje prizna bugarske korene makedonskog naroda i jezika, da unese Bugare u svoj Ustav i da ispuni dogovor o dobrosusedstvu iz 2017. godine.

(Beta)

