Spašena posada iz prevrnute jedrilice kod Pule

ZAGREB – Pet clanova posade spašeno je danas s prevrnute jedrilice, oko 17 nautickih milja od Pule, saopštilo je hrvatsko Ministarstvo mora, saobraćaja i infrastrukture.

Dojava o prevrnutoj jedrilici „Kanarino Furiozo“ primljena je rano jutros izvestili su iz Nacionalne centrale za uskladivanje traganja i spašavanja na moru MRC C Rijeka.

Uz MRC C Rijeka, u koordiniranu akciju spašavanja bili su uključeni i Lučka kapetanija Pula, Obalska straža Hrvatske i obližnji brod malteške zastave „Tzarević“.

Kad se jedrilica prevrnula, tri osobe su pale u more, a dve ostale zarobljene u trupu jedrilice, zbog čega je pulska Lučka kapetanija uključila ronioce u akciju spašavanja, prenela je Hina.

Trojac iz mora spašen je privremenim smeštanjem u spasilacki čamac broda „Tzarević“, dok su dve osobe, koje su bile u „vazdušnom džepu“ trupa prevrnute jedrilice, spašene zahvaljujuci roniocu.

Potom je svih pet osoba prevezeno u Pulu plovilima pulske Lučke kapetanije i Obalske straže RH, izvan su životne opasnosti i preuzela ih je služba hitne medicinske pomoci, navodi se u saopštenju resornog ministarstva.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.