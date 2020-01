Špero: Disciplinski postupak protiv pravosudnih policajaca

ZAGREB – Zbog bekstva državljanina Srbije iz zatvorske bolnice u Zagrebu pokrenut je disciplinski postupak protiv pravosudnih policajaca, koji su imali obavezu da pritvorenika čuvaju.

Pomoćnica ministra pravosuđa, Jana Špero, izjavila je da je do bega istražnog zatvorenika iz bolnice u Zagrebu došlo zbog propusta u bezbednosti pa su protiv dvojice pravosudnih policajaca pokrenuti disciplinski postupci.

„Bekstvo se dogodio zbog propusta u bezbednosti, pokrenuli smo disciplinski postupak zbog teške povrede službene dužnosti protiv dva pravosudna policajca koja su bila na obezbeđenju istražnog zatvorenika, s obzirom na to da nisu primenili sve potrebno za bezbednost“, navela je Špero novinarima, prenela je Hina.

Dodala je da je istražni zatvorenik bio u KBC-u „Sestara milosrdnica“ zbog gutanja stranog tela i bolovima u abdomenu, a bio je u pratnji pravosudne policije kako i nalažu bezbednosne mere.

Međutim, po odlasku u toalet zatvoren nije bio vezan, navela je.

„Došlo je do problema u sprovojdenju bezbednosnih mera. Oni jesu bili uz zatvorenika, proverili prostoriju, međutim nisu uzeli u obzir da postoji mogućnost bega kroz prostoriju koja se nalazila do toaleta. Bilo je naloženo da se zatvorenik veže, oni su procenili da i bez vezivanja može otići do toaleta“, ekla je Špero.

Kazala je zatvorenik do toaleta išao više puta.

„Ali, posljednji put je uspeo da preskoči zid do prostorije iz koje je uspeo da se udalji“, navela je.

Procena pravosudnih policajaca bila je da je zid koji deli prostorije bio dovoljno visok i da je nemoguće da ga zatvorenik njegove konstitucije može preskočiti.

„Radi se o istražnom zatvoreniku koji se nalazio u istražnom zatvoru zbog šverca migranata, odnosno protivzakonitog ulaska na područje Hrvatske“, kazala je Špero i dodala da je prvi beg zatvorenika u ovoj godini i da je za beguncem raspisana poternica.

(Tanjug)