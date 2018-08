„Srbi i Hrvati se hvališu avionima, a kažu da ja spremam rat“

Bošnjački član Predsedništva BiH Bakir Izetbegović izjavio je danas da „i Srbija i Hrvatska nabavljaju avione, raketne sisteme i hvališu se time“, a da kad on govori o jačanju namenske proizvodnje, onda kažu da se priprema za rat.

On je tako za N1 prokomentarisao navode da Srbija ulaže milijardu evra u modernizaciju vojske, ocenivši da je „neverovatno kako se pokušava da se taj dvostruki standard primeni kad su u pitanju patriote BiH“.

„Mislim da bi čitav region trebalo da ide ka demilitarizaciji, neka se ostave aviona. Deca im se sele iz regiona, penzije su jako niske, ljudi jedva žive, živci se razvlače od priča o tim ratovima. Šta će im to? Nas prisiljavaju da to pratimo i mi ćemo to pratiti. Nemamo mi para ni za kakve avione, ni za kakve helikoptere, ali namenska industrija je već takva da nam se više nikad ne može desiti 1992. godina. Da je sad 1992. godina, mi imamo toliko toga u BiH da se možemo odbraniti“, tvrdi Izetbegović.

On je takođe ocenio da je ideja o formiranju trećeg entiteta u BiH „samo kost ubačena između Hrvata i Bošnjaka“ i da „nema ništa“ od toga.

„Taj treći entitet niko ne bi znao ni da nacrta. Kuda bi povukao linije? Nema ništa od trećeg entiteta. Ali od ravnopravnosti ljudi, od ravnopravnosti naroda, biće i te kako. I Hrvata, Srba i Bošnjaka“, kazao je Izetbegović.

(Sputnjik)