Srbi ne mogu u CG i Grčku, pa otkrili najveću morsku tajnu u komšiluku (video)

S obzirom da nam je ove godine ograničen pristup omiljenim letovalištima i plažama, iz ponude se izdvaja obala koja među Srbima nije tako popularna, a vrlo je blizu. Ugostitelji ovog – za srpske turiste – skrivenog kutka, već su iznenađeni navalom naših državljana željnih letovanja.

Komadić Jadrana koji pripada Bosni i Hercegovini jedna je od tajni Evrope. Ne samo da je ova zemlja poslednji neotkriveni biser u Evropi, već krije i najveću evropsku „morsku” tajnu: Bosna i Hercegovina zapravo ima more.

Uokvirena sa svih strana hrvatskom morskom obalom, Bosna ima samo 22 kilometara morske obale, što je čini drugom najmanjom obalom na svetu (odmah nakon Monaka). Jedini grad na obali, Neum, uglavnom posećuju meštani ili retki turisti koji su imali dovoljno sreće da čuju za možda i napristupačnije letovanje na Jadranu, prenosi portal Tu.

„Bejbi” bosanska rivijera

Jadransko more između Splita i Dubrovnika je neverovatno bistro i blistavo, uključujući i deo koji pripada Neumu. Razlog zbog kog ovaj deo Jadrana pripada Bosni i zašto on deli hrvatsku obalu na dve obale, nalazi se u dalekoj istoriji. Neum preseca dva dela Republike Hrvatske kao posledica Karlovačkog mira, kada je sklopljen mir između Osmanskog carstva i Austrougarske i saveznika, prema kojem je ovaj deo obale ostao Osmanskom carstvu na upravljanje. Tako je ostalo do današnjih dana.

Neum – jedino morsko odmaralište u Bosni

Grad Neum je počeo da se razvija i afirmiše kao obalno odmaralište i turistička destinacija tek krajem šezdesetih, nakon što je izgrađena Jadranska magistrala. Budući da je jedini izlaz zemlje na obalu, Neum vam daje osećaj povratka u Jugoslaviju i stara vremena. U njemu živi manje od 5.000 stanovnika, uglavnom hrvatske nacionalnosti.

Dobar deo grada sagrađen je u kako bi služio kao odmaralište za političku elitu tog vremena. Danas je ovo pre svega porodična primorska destinacija. Neumski zaliv je zaštićen od jakih vetrova poluostrvom Pelješac i idealan je za razne morske aktivnosti i aktivni odmor.

Turistička ponuda ovog malog letovališta proteže se i na arheološka nalazišta, netaknutu prirodu, kao i gastronomsku ponudu svojih restorana i taverni. Uglavnom odgovara starijim turistima i porodicama, pošto mladi koji traže lud noćni provod obično ostanu razočarani.

Kako kažu gradski čelnici, među Srbima ovo nije bila popularna destinacija, ali s obzirom na pandemiju, sada dolaze, a oni očekuju priliv toliko da će svi kapaciteti biti prepunjeni.

