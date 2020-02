Srbija izručila Crnoj Gori navodnog vođu 'škaljarskog narko klana'

Navodni vođa „škaljarskog narko klana“ Jovica Vukotić (39) izručen je danas Crnoj Gori iz Srbije, potvrdila je crnogorska policija.

Crna Gora potražuje Vukotića zbog sumnje za pokušaj ubistva i nedozvoljeno držanje oružja. Protiv njega se pred Višem sudu u Podgorici vodi krivični postupak, saopštila je policija.

Vukotić je danas uz jake mere obezbjeđenja priveden u Tužilaštvo.

Po navodima medija on je iz Srbije prebačen u Crnu Goru policijskim helikopterom, do Pljevalja, odakle je vozilom transportovan do Podgorice.

Vukotić je crnogorski državljanin i navodni je vođa „škaljarskog klana“, jednog od dva zavađena narko klana iz Kotora.

Osumnjičen je za pokušaj ubistva sugrađana Vojina Stupara i Miloša Radonjića, iz suparničkog „kavačkog klana“. Vukotić se od ranije nalazio u zatvoru u Beogradu, a vlasti Srbije su nedavno odobrile njegovo izručenje Crnoj Gori.

Vukotić je na saslušanju u Beogradu negirao povezanost s pokušajem ubistva dvojice sugrađana.

(Beta)