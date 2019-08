Srbin povratnik traži da napadač bude pušten iz pritvora

ZAGREB – Srpski povratnik Dobrivoje Arsić, kojeg je nedavno pripadnik Hrvatske gorske službe spasavanja (HGS S), Matko Škalamer, napao i vređao na nacionalnoj osnovi dao je danas iskaz tužilaštvu u svom domu u Viškovu i zatražio da se osumnjičeni napadač pusti iz pritvora.

“Sve se ovo otelo kontroli. Nikad nisam želeo da dođe do ovog. Sve se to fino moglo rešiti u dva dana, ali sad smo tu gde jesmo. Uglavnom, ja sam njima rekao da čoveka puste, ipak je on otac jednog divnog deteta. Dalje ćemo videti”, rekao je Arsić, preneo je hrvatski portal 24sata.

Osim, Arsića svedočila je njegova supruga, koja se, kako se navodi, nadovezala na svog supruga i Škalameru poželela da mu „Bog da sreću“.

Arsići je trebalo da budu saslušani jutros u Opštinskom državnom tužilaštvu u Rijeci, ali se nisu pojavili, pa su iz očito opravdanih razloga supružnici iskaz dali u svom domu.

Dobrivoje Arsić i njegova supruga su poslednji u nizu saslušanih o ovom incidentu i sada se očekuje da Opštinsko državno tužilaštvo u Rijeci podnese predlog za puštanje iz pritvora Škalamera.

Škalameru je pritvor određen nakon incidenta zbog mogućnosti da utiče na svedoke.

Resenje o ukidanju pritvora donosi Županijski sud u Rijeci na osnovu predloga tužilaštva.

Inače, nakon što je Škalamera pritvoren zbog sumnji da je napao Arsića, Riječani su masovno stali u obranu pripadnika Hrvatske gorske službe spasavanja tvrdeći da se našao usred medijskog linča te da mu pružaju apsolutnu podršku.

(Tanjug)