Status mladog Hrvata „zapalio“ Fejsbuk i podigao na noge i Hrvate i Srbe

Vraćanje srpskog jezika u Vukovar otvorilo je staru polemiku među političarima, ali među narodom u Hrvatskoj, što je napravilo „mali rat“ na društvenim mrežama, a u moru statusa i komentara, pojavio se status na Fejsbuku mladića iz Vukovara po imenu Eduard Matulina, čije su reči podigle na noge i Hrvate i Srbe, javljaju beogradski mediji.

On je u objavi naveo da mu je dosta politike mržnje koja se servira narodu, dok njegov komšiluk, i Srbi i Hrvati, odlaze zbog loše materijalne situacije preko granice.

„Buuu ćirilica… Srbi ovo ono… Ajmo malo o nama. A šta smo mi napravili? Dozvolili smo da nam opljačkaju, rasele državu, a mi smo ih ponosno dizali“, kaže Matulin.

„Moja komšinica, 50+ godina otišla je da zaradi penziju. To se treba gledati, ne table. Da li treba da stoji ćirilica ili ne. A Vukovarcima jednim, drugima, trećima ne znači ta ćirilica ništa. Znači im samo bolji život. Laku noć Vukovare moj“, napisao je mladić u statusu koji je dirnuo mnoge, a preneo je Tanjug.

Matulina je na kraju izrazio nadu da će njegov status možda doći i do gradonačelnika Vukovara, pa i do same predsednice Kolinde Grabar Kitarović, „kao i do svih onih koji zatvaraju oči pred sve većim odlivom i starih i mladih iz zemalja širom regiona“.

Jaoo neee opet aktualna ćirilica u Vukovaru (jeb… te se neda mi se više to proživljavati) Jutarnja kava + Cigareta +… Gepostet von Eduard Matulina am Freitag, 19. Juli 2019

(Sputnjik)