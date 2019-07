„Štrumfeta!“: Statua Melanije Tramp u rodnoj Sloveniji izazvala bes (foto, video)

Prva dama SAD Melanija Tramp počastvovana je drvenom statuom u prirodnoj veličini u blizini grada Sevnice u Sloveniji gde je odrasla, ali lokalni stanovnici kažu da ta statua predstavlja “sramotu”.

Prvu statuu Melanije Tramp u rodnoj zemlji osmislio je američki umetnik Bred Dauni i unajmio lokalnog umetničkog drvodelju Alesa Zupevca, poznatog kao Maksi da je izradi i postavi pored reke Save.

Statua uopšte ne liči na prvu damu, ali, kako navodi ITV, bar je haljina u pravoj boji, svetlo plavoj, kao i ona u kojoj se Melanija pojavila na predsedničkoj inauguraciji Donalda Trampa.

Crte lica izgledaju kao da ih je nacrtalo dete, izraz lica je namrgođen, a oblici tela nedefinisani. Statua “maše” levom rukom.

Lokalni stanovnici, iako ponosni na najpoznatiji eksponat u gradu, uopšte nizu zadovoljni sličnošću statue sa melanijom Tramp.

