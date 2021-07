Švarc-Šiling: Incko održao obećanje majkama Srebrenice

BERLIN – Bivši visoki predstavnik u BiH Kristijan Švarc-Šiling izjavio je danas da je Valentin Incko nametanjem Zakona o zabrani negiranja genocida „održao obećanje koje je dao majkama Srebrenice“.

On je za Dojče vele rekao da zbog te odluke ima „duboko poštovanje“ prema Incku, odlazećem visokom predstavniku međunarodne zajednice u BiH.

„Time je Incko održao obećanje koje je dao majkama Srebrenice donevši odluku kojom se sankcioniše glorifikacija i veličanje osuđenih ratnih zločinaca“, rekao je Švarc-Šiling.

„Od istine se nikada ne smemo udaljavati, jer to pre ili kasnije vodi nastavku širenja laži i na to bi aktivni političari stalno morali misliti. Kada to kažem, imam u vidu genocid nad Jermenima, koji je tek 100 godina nakon što se desio, postao viralan, i tek nakon toga je izvršena korekcija. Ali do tada se desilo toliko nesreće i napravljena je velika šteta, jer je istina naprosto bila zaobiđena i zanemarena“, rekao je Švarc-Šiling.

On je dodao da se na koncu svako sam mora pogledati u ogledalo i doneti odluku po svojoj savesti, istakavši da više nema „ni zakonskih ni moralnih opravdanja da se odgovorni političari i oni koji o zločinima sude i koji ih tumače, ne pridržavaju istine“.

„Okončanje ‘tobožnjih rešenja’ je tek početak i obaveza prema narednim generacijama kako bi pomirenje postalo moguće. To je istinski garant stabilne budućnosti Bosne i Hercegovine“, smatra Švarc Šiling.

Na Inckovo mesto 1. avgusta dolazi bivši nemački ministar poljoprivede Kristijan Šmit.

(Tanjug)

