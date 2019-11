Todorić: Agrokor najveća korupcijska afera u ovom delu Evrope

ZAGREB – Bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić, koji je ranije najavio da će ući u politiku, danas kaže da se time već bavi i da je pri kraju da dokaže najveću korupcijsku aferu u ovom delu Evrope.

On je najavio da će javnost vrlo brzo videti šta je to što priprema, a upitan šta je s planom da se bavi politikom, Todorić je za Novu tv rekao: „Pa ja se bavim politikom. Vidite kako. Borim se upravo protiv neverovatne korupcije koja je u Hrvatskoj i pomalo sam pri kraju. Prvo to moram da pobedim, a onda ću dalje“, kazao je Todorić.

