Todorić: Nisam uništen, borim se protiv koruptivnog sistema

ZAGREB – Osnivač Agrokora Ivica Todorić izjavio je danas da se u poslednje dve godine promenio njegov posao, ali da je sada veseliji jer se sada bori protiv koruptivnog sistema koji je „nezapamćen u ovom delu Evrope“.

„Na tome radim danonoćno, to je jedan ozbiljan, veliki posao i ja sam s tim poslom pri kraju. Meni je bilo važno da dobijem argumentaciju, dokumente i dokaze što se s Agrokorom u poslednje vreme dogodilo. Ne da nisam uništen, dapače, ovaj posao koji sad radim je ogroman doprinos, ne samo u Hrvatskoj, nego i šire“, rekao je Todorić za N1 Zagreb.

On je rekao da će optužbe protiv njega biti jedan ozbiljan „pravni dokument sramote hrvatske države“.

„Ja sam nakon 30 godina otišao iz svoje kompanije. U tih 30 godina sve je ostalo u kompaniji, svi moji mejlovi, SMS-ovi, računi, sve moje transakcije, svi moji ugovori, sve je ostalo u kompaniji! Zašto ne pokažu jedan račun?! Šta su oni napravili u Agrokoru za godinu dana, koji kriminal su radili“, rekao je Todorić.

On je ocenio i da se državno Tužilaštvo Hrvatske bavi štićenjem premijera Andreja Plenkovića koga, tvrdi, ucenjuje puno osoba.

„Imate prvo Martinu Dalić, šta je ona sve napravila? Šta je radila s aferom Hotmail, šta je radila i šta se događalo? Šta je napravila njemu kad ga je otkrila u izveštaju i rekla – on je, on je bio prvi, on je odgovoran. Ona ga je direktno optužila, ona ga je najteže optužila što je mogla. Ne optužuje ga Ivica Todorić“, rekao je Todorić gostujući na N1 Zagreb.

Todorić je dodao i da Tužilaštvo za 10 dana može da sazna celu istinu o Agrokoru, kao i da je on čist i da je samo doneo dobro državi.

„Pazite, 15 ljudi koji su zajedno sa mnom osuđeni, imovina, može se sad proveriti. Neka na primer gospodin iz Orbića da svoju karticu koliko ima, jednom više nego svi mi zajedno. Neka Tedesći otvoreno pokaže svoju karticu i imovinu i nek se uporedi sa svima nama, sa svih 15 ljudi koji su gradili ovu državu, stotinu firmi pomogli, 60.000 ljudi zaposlili…I sve su oni to porušili“, rekao je Todorić.

On je ponovio da će osnovati političku stranku, da u politiku ide sam i da je prezadovoljan.

„Mislim da mi sutra možemo preuzeti Vladu i od ove države napravimo cvet“, rekao je Todorić.

