Treslo se u komšiluku: Dva snažna zemljotresa u Crnoj Gori i Albaniji (foto)

Dva zemljotresa, jačine 5 i 5,1 stepen Rihterove skale, koji su se dogodili u razmaku od 10 minuta, potresli su danas Albaniju i Crnu Goru, a osetili su se i u Hrvatskoj.

Potresi su se u Crnoj Gori osetili duž celog primorja, kao u i Podgorici, prenosi „RTCG“.

Građani Dubrovnika kažu da je potres dugo trajao i da se snažno osetio. U stanovima se tresao nameštaj, prenosi portal „Indeks“.

Epicentar potresa je u Jadranskom moru, šest kilometara od Drača u Albaniji.

Felt #earthquake (#tërmet) M5.8 strikes 33 km W of #Tirana (#Albania) 4 min ago. Please report to: https://t.co/jCZdWjT4EK pic.twitter.com/39dGl8GZL2

— EMSC (@LastQuake) September 21, 2019