Tri decenije stradanja prvih žrtava rata u Sarajevu, Olge i Suade

Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit danas je položio cveće na spomen-ploču posvećenu prvim žrtvama rata u Sarajevu, Olgi Sučić i Suadi Dilberović, zajedno sa ćerkom jedne od njih.

Dve mlade žene, ubijene su 5. aprila 1992, dok su učestvovale u mirnim demonstracijama protiv rata u BiH.

„Na ovom mestu, dok se sećamo smrti dve mlade žene, nakon čega su usledile tri godine stradanja, moramo se podsetiti kolika je vrednost mira i koliko ga je važno negovati“, saopštili u iz Kancelarije Visokog predstavnika (OHR).

Dodaje se da su „Olga i Suada bile svesne toga i, zajedno sa mnogim drugima, ustale su protiv destrukcije i nasilja“.

„Ono što im se dogodilo trebalo bi biti podsetnik na sve strahote sukoba i rata, kao i podsetnik da se bolja budućnost može graditi samo dijalogom, medjusobnim poštovanjem i pomirenjem. To je put do sigurne i prosperitetne budućnosti za gradjane ove zemlje. To je ono što dugujemo svima koji su izgubili živote boreći se za mir“, rekao je Šmit .

Pored Šmita koji je cveće na spomen ploču položio zajedno sa Norom Trifković, kćerkom Olge Sučić, pštu Olgi i Suadi odali su danas i gradjani Sarajeva i gradonačelnica Benjamina Karić.

Oni su položili cveće ispred spomen-ploče na kojoj piše „Kap moje krvi poteče i Bosna ne presuši“.

Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić izjavila je da „agresori nisu uspeli ubiti dušu grada“.

„Posle 30 godina možemo reći da je naše Sarajevo zadržalo ono najvažnije, dušu, energiju i dobre ljude. Sva ona zla koja su se desila u jednoj od najdužih opsada u modernom svetu, nisu uspeli pokolebati naš duh i suštinu“, kazala je Karić.

Potpredsednik Gradskog veća Sarajeva Dragan Stevanović, koji je tokom rata bio lekar, rekao je da „nijedan rat nije pravedan, bez obzira zbog čega se vodi“.

„Ginu uvek nevini gradjani i civili. I ovim putem pozivam da stane rat u Ukrajini i bilo gde u svetu gdje se vodi“, kazao je Stevanović.

Naveo je da je tokom rata u bolnicu stizalo mnogo dece sa teškim povredama i bez udova, dodavši da ga neke od tih slika još proganjaju u snovima.

„Mladi ne žele rat. Širom sveta oni žele normalno da žive. To je njihova osnovna poruka. To je poruka i Suada i Olge. One su želele samo normalan život“, rekao je Stevanović.

Na današnji dan 1992. godine, na mostu Vrbanja u Sarajevu, snajperskim hicem sa srpskih položaja ubijene su Suada Dilberović i Olga Sučić u toku mirnih, antiratnih demonstracija.

Gradjani su tada protestvovali zbog barikada koje su na tom mostu postavile srpske snage.

Suada Dilberović bila je studentkinja medicine Sarajevskog univerziteta, poreklom iz Dubrovnika, a Olga Sučić službenica iz Sarajeva.

Nekadašnji most Vrbanja danas je poznat kao Most Suade i Olge.

Na mostu je 2001. goidne otkrivena spomen-ploča.

Na današnji dan 1992. godine počela je opsada Sarajeva, koja je trajala 1.425 dana, sve do 29. februara 1996. godine.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.