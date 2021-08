Ugovor sa SPC predat Patrijaršiji, vlada Crna Gora spremna za potpisivanje

PODGORICA – Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom tehnički-pravno je završen i predat Patrijaršiji, a Vlada Crne Gore spremna je da ga potpiše, izjavio je sinoć crnogorski premijer, Zdravko Krivokapić.

„Očekujemo odgovor. Mi smo uradili sve što je do nas i sada je to sve do Patrijaršije i njegove svetosti patrijarha da prihvati taj ugovor i ako treba negde da se koriguje i da se taj temeljni ugovor što pre potpiše. Ja ne želim da prejuduciram vreme, a vreme je najbolje kada se dve strane dogovore“, rekao je Krivokapić gostujući u emisiji Aktuelno Televizije Pljevlja.

(Tanjug)

