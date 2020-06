Varheji pozdravio sporazum o izborima

SKOPLJE – Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Oliver Varheji pozdravio je danas sporazum severnomakedonskih stranaka SDSM i VMRO-DPMNE o održavanju parlamentarnih izbora 15. jula.

On je to napisao na svom Tviteru i istakao da je to važan znak za tu zemlju i njen evropski put.

„Ovaj sporazum otvara put ka slobodnim, fer i inkluzivnim izborima, koje će posmatrati OEBS“, napisao je on.

Ranije danas lideri SDSM i VMRO-DMPNE Zoran Zaev i Hristijan Mickoski složili su se da 15. jula budu održani parlamentarni izbori.

(Tanjug)

