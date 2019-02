Vaterpolisti Crvene zvezde napadnuti u Splitu

SPLIT – Četvorica vaterpolista Crvene zvezde napadnuta su danas u Splitu pred utakmicu sa Mornarom u Regionalnoj ligi, prenosi hrvatski „24 sata“.

Kako se navodi, vaterpolisti Zvezde u klupskim obeležjima napadnuti su na splitskoj rivi, trojica su pobegla, a jedan je zbog nekoliko udarca čak morao da skače u more u begu.

Splitska policija saopštila je vaterpolista posle udraca odbio lekarsku pomoć.

„Dobili smo dojavu, po izlasku na mesto događaja nismo zatekli napadače, a momka koji je skočio u more smo prevezli do hotela da se presvuče. U toku je razgovor u kojem ćemo utvrditi detalje“, poručili su iz splitske policije.

Splitska policija traga za petoricom napadača.

(Tanjug)