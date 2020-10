Vijesti: Smenjen komandir policije u Budvi

PODGORICA – Direktor Uprave policije Veselin Veljović smenio je komandira policije Centra bezbednosti Budva Slobodana Kovačevića, a na njegovo mesto postavio dosadašnjeg zamenika Dejana Rakočevića, pišu Vijesti.

Prema saznanjima lista, na kolegijumu održanom juče prihvaćen je zahtev Kovačevića za premeštaj, koji je on tražio još početkom godine, a to je bio jedan od razloga što je došlo do rokade na važnoj poziciji u CB Budva.

(Tanjug)

