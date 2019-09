Višković o NATO: Daleko vam kuća od naše bila

LOPARE – Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je danas da će srpski narod u ko zna koliko narednih godina trpeti posledice NATO bombardovanja i da zato Republika Srpska ima jasan stav o pitanju NATO.

„Hvala vam, daleko vam kuća od naše bila“, rekao je Višković u Loparama, gde je otvorio novi pogon fabrike Termoelektro oprema.

On je podsetio da je NATO avijacija osiromašenim uranijumom bombradovala srpski narod i zemlju, a da će posledice toga trpeti i pokolenja koja se danas rađaju, prenose „Nezavisne“.

Govoreći o formiranju vlasti na nivou BiH, Višković je rekao da će ona biti uspostavljena kada odluče moćnici.

„Oni to drže u rukavu i kada oni kažu, biće formirana“, rekao je Višković i dodao da to može biti do 1. januara, do 1. maja, a možda za četiri godine.

Višković je istakao da se tim pitanjem ne bavi previše, ali da zbog nerada na nivou BiH trpi i Vlada Republike Srpske.

(Tanjug)