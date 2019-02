Višković: Oružani sukob na Balkanu nikome ne bi koristio

MOSKVA – Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da Balkan jeste bure baruta, ali da se nada da međunarodna zajednica, uključujući i Rusiju kao ključni faktor na svetskoj političkoj sceni, neće dozvoliti bilo kakav oružani sukob u regionu.

„Balkan je bure baruta i to nije novost i odražava dugogodišnje tendencije u regionu. Svi događaji u BiH – terorističke pretnje i migracijska kriza, kao i sa Kosovom i drugo, sve to potvrđuje tezu o Balkanu kao buretu baruta“, rekao je Višković za „Rusku gazetu“, prenose Nezavisne.

On je izrazio nadu da se nada da na Balkanu neće ponovo doći do krvoprolića, pošto to nikome ne bi donelo korist, već samo stradanje i dodao da veruje da će sva otvorena pitanja na Balkanu moći da se reše mirnim putem i zaključivanjem uzajamno prihvatljivih dogovora.

„Ali, ključ za uklanjanje nesuglasica je ne samo u rukama naroda koji naseljavaju Balkansko poluostrvo, nego i u rukama globalnih igrača, što je više puta potvrđeno istorijskim procesima“, rekao je Višković.

On je rekao da je uveren da konflikt u regionu ne može da donese korist geopolitičkim silama, nego samo štetu.

„Nadam se da Rusija, SAD, Nemačka, EU neće dozvoliti usijanim glavama da isprovociraju bilo kakav novi sukob na Balkanu“, rekao je Višković.

Višković je, govoreći o opasnosti od terorizma i povratnicima sa stranih ratišta, naglasio da u BiH postoji teroristička pretnja i istakao da je nemoguće identifikovati izbeglice, jer ne poseduju dokumenta, a među njima su i teroristi i potencijalni teroristi.

„Osim toga, u BiH postoje i organizacije koje propagiraju verski ekstremizam. Mi u Republici Srpskoj smo uznemireni onim što se dešava i preduzimamo sve neophodne mere da se suprotstavimo toj pretnji“, rekao je Višković.

(Tanjug)