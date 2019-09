Vujošević: Tužioci su časni ljudi, Kneževića sam zamajavao

PODGORICA- Osumnjičeni sekretar u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT), Nenad Vujošević, negirao je da je podmićivao bilo kojeg tužioca, a da je predsednika Atlas Grupe Duška Kneževića zamajavao govoreći mu da je to činio, a vezano za istrage koje se potiv tog biznimena vode u Crnoj Gori.

„Nisam razgovarao sa bilo kojim tužiocem o istragama koje se vode protiv Duška Kneževića, jer su to časni ljudi, a njega sam zamajavao da to činim“, reči su Vujoševića, kome je određen pritvor u trajanju do mesec dana zbog mogućosti bekstva, pišu podgoričke Vijesti.

(Tanjug)