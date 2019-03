Vukadinović: Iluzija da do promene vlasti može doći van institucija

PODGORICA – Cilj protesta “Odupri se 97.000” trebalo bi da bude stvaranje uslova za formiranje tehničke vlade i održavanje fer i transparentnih izbora, smatra politički analitičar Srđan Vukadinović i ističe da je iluzija da do promene vlasti može doći van institucija.

Nakon sinoćnjeg petog protesta u Podgorici, Vukadinović u izjavi Tanjugu kaže da su demonstranti u startu postavili maksimalističke zahteve da najviši državnici do 15. marta podnesu ostavke i da se sada postavlja opravdano pitanje šta uraditi sledeće, budući da vlast ističe da “ne ide nikud”.

”Veoma je opasno u početku ići sa maksimalističkim zahtevima jer se protesti, nakon što ti zahtevi nisu ispunjeni, mogu urušiti sami od sebe. Ne mora da ih ruši vlada, režim, aparati prinude, već se sami ruše, energija počinje da se tanji i kruni po obodima”, navodi Vukadinović.

Kaže da su protesti iz subote u subotu sve masovniji, ali da veći broj ljudi ne znači da će vlast odustati.

“Sigurno je da niko od aktuelnih političkih elita ili vladajućih lidera neće dobrovoljno odstupiti jer to traže protestanti, ali uigrana i dobro oragnizaovana akcija, sadejstvo protestanata i opozicije, može dovesti do stvaranja uslova za formiranje tehničke vlade i fer izbore”, rekao je on.

Vukadinović zato ističe da građani na protestima i opozicija u parlamentu, gde joj je mesto, u sadejstvu mogu da dovedu do toga da se sa vladajućom elitom, uz učešće međunarodne zajednice, EU i stranih ambasada, dogovori formiranje tehničke vlade koja će omogućiti fer izbore.

Opozicija, prema njegovom mišljenju, nikako ne treba da deluje na protestima, već u parlamentu, jer za građanske proteste nije dobro učešće politike, koje brzo dovodi do zloupotreba.

“Bojkot pred parlamentom neće dovesti do promena, nije ovo vreme pre dvadesetak godina, nema te energije koja bi izvela promenu, ona je uludo potrošena proteklih godina. Van institucija nema promena, ne treba graditi te iluzije”, rekao je on.

Dodaje da će za dve, tri nedelje sve biti jasnije – šta je s protestima, opozicionim delovanjem, ali i ponašanjem međunarodne zajednice.

U Podgorici je sinoć održan peti po redu protest “Odupri se 97.000” sa kojeg su ponovo zatražene ostavke najviših državnih funkcionera, a novo okupljanje zakazano za 23. mart.

Jedan od organizatora Dzemal Perović juče je rekao da očekuju da protesti postanu “nepodnošljivo masovni” i izazovu veliku političku krizu koja će primorati najviše zvaničnike da daju ostavke.

U izjavi Tanjugu, Perović je rekao da će uslediti novi ciklus pokušaja da se ujedini cela opozicija i zajednički “demontira korumpirani sistem” koji je “jasno ogoljen u aferi Koverat”.

Vlast, međutim, poručuje da su protesti legitimni, ali i jasno politički obojeni, te da se svi problemi moraju rešavati u parlamentu.

“Siguran sam da zdravorazumni ljudi u Crnoj Gori ne žele da se do nove vlasti dođe na drugačiji način sem na izborima”, rekao je juče u izjavi Tanjugu politički direktor vladajuće DPS Tarzan Milošević i dodao da je ta stranka spremna da se dogovara i o izmenema izbornog zakona kako bi se išlo na izbore koje bi svi priznali.

Proteste u Crnoj Gori pokrenula je afera „koverat“, koja se odnosi na navodno sumnjive donacije vladajućoj stranci, nakon što je vlasnik „Atlas grupe“ Duško Kovačević objavio snimak na kome Đukanovićevom saradniku uoči izbora 2006. predaje kovertu sa, kako je rekao, 97.500 evra.

(Tanjug)