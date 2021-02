Vukadinović:Nema sada u CG „pomiritelja“ da spusti tenzije

PODGORICA – Crnogorski politički analitičar Srđan Vukadinović pojačanu retoriku na političkoj sceni te države, a naročito u medijima naklonjenim bivšoj vlasti i pod uticajem DPS-a crnogorskog predsednika Mila Đukanovića, u kojima se Srbija optužuje za navodno mešanje u unutrašnje stvari Crne Gore te ugrožavanje njenog suvereniteta, dovodi u vezu sa skorim održavanjem lokalnih izbora u Nikšiću.

Vukadinović, koji smatra da kampanja nije jednostrana i da Srbija takođe ima svoju odgovornost za to i da u nekoj meri i indukuje ovakve reakcije iz Crne Gore, skreće pažnju da, međutim, trenutno nema nijedne ličnosti koja bi mogla da odigra ulogu „pomiritelja“, da tenzije koje postoje splasnu.

On nije želeo da komentariše Đukanovićev današnji intervju podgoričkoj „Pobjedi“ u kome crnogorski predsednik tvrdi da poraz njegove stranke na prošlogodišnjim avgustovskim izborima Beograd koristi „kao otvorena vrata za nastavak svoje misije ‘posrbljavanja’ Crne Gore i promene karaktera građanske države“, ali ističe da će, ukoliko se nastavi „podgrevanje“ ovakve atmosfere, Crna Gora biti najveći gubitnik, a samim tim i svi oni koji učestvuju u takvom podizanju tenzija.

„Sve ovo što se dešava uoči lokalnih izbora u Nikšiću nije dobro i to nije dobra slika Crne Gore. Svi oni koji podižu tenzije morali bi da ‘spuste loptu na zemlju’ i dobro razmisle čemu sve to vodi“, kazao je Vukadinović za Tanjug.

On objašnjava da koliko god postoji ostrašćenost ili namera da se osvoji neki glas više, to treba da bude mnogo tolerantnije i razumnije jer, kako ističe, Crna Gora je koliko do juče bila zemlja mira, tolerancije i međusobnog uvažavanja.

„Ako je problem bio sa Srpskom pravoslavnom crkvom, taj problem je rešen novim Zakonom o izmenama zakona o slobodi veroispovesti. Svi koji misle da će preko pravljenja incidenata i vršeći nasilje, ostvariti neki rezultat, neće. To mogu samo trenutno“, navodi analitičar.

Na pitanje zašto je toliko važan Nikšić, on kaže da se radi o veoma značajnoj opštini koja, pored Podgorice, predstavlja „lakmus papir“ kada su u pitanju državni izbori na nivou Crne Gore.

Na pitanje vidi li nekoga ko bi mogao odigrati pomiriteljsku ulogu u ovakvoj situaciji, kaže da „veoma teško“ neka ličnost može to sada da učini.

„Koalicija koja je pobedila u avgustu na parlamentarnim izborima nema kohezionog faktora. Taj faktor je bio pokojni mitropolit Amfilohije Radović, kao u tom smislu neprikosnovena ličnost u Crnoj Gori, delom i patrijarh srpski Irinej“, odgovara Vukadinović.

Napominje da u trenutnoj vladajućoj, kako kaže, veoma heterogenoj koaliciji, svako vuče na svoju stranu i svako ima neke svoje interese dok istovremeno optužuje onog drugog ili trećeg, a to bi, smatra on, morao biti neko ko uliva poverenje svih na crnogorskoj političkoj sceni.

„Premijer Zdravko Krivokapić to nije. Da li eventualno neka crkvena ličnost mada to, po mom mišljenju, nije dobro jer ne bi trebalo crkvene ličnosti da budu politički angažovane. U svakom slučaju, potrebno je da taj neko miri pomalo nemirnu situaciju u društvenom ambijentu Crne Gore koju prate nasilje, pretnje, zastrašivanja itd.“, ističe Vukadinović.

Upitan kako će sve to da se odrazi i na zvanične odnose između Beograda i Podgorice, Vukadinović je rekao da „ništa ne bi smelo da ugrozi dobre odnose Beograda i Podgorice“ i da ti odnosi moraju da se „otkoče“ i vrate na nivo kakav je, kako ocenjuje, postojao pre nekoliko godina.

„Do pre 5-6 godina, odnosi su bili najbolji mogući. Srbija je najbliža Crnoj Gori i ne bi se smelo nacionalistima sa ove ili one strane dozvoljavati da to zloupotrebljavaju. Crna Gora i Srbija su mnogo čime upućene jedna na drugu, rodbinskim, prijateljskim vezama, poslom, studiranjem itd. Tako da ne sme biti zatezanja ni u kom pogledu“, zaključuje sagovornik Tanjuga.

(Tanjug)

