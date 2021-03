Zaev: Balkan više nije tempirana bomba

SKOPLJE/BEOGRAD – Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev izjavio je večeras da smatra da Balkan više nije tempirana bomba, već da je to „evropski Balkan na kojem se grade mostovi prijateljstva, gde se kroz dijalog i razgovor pronalaze rešenja“.

„Ubeđen sam da i ona rešenja koja još nisu pronađena, da će se pronaći uz dijalog“, rekao je Zaev za N1 i dodao da ne misli da je dobra ideja o ujedinjenju Kosova i Albanije, već da je to zajednička budućnost svih država regiona u EU.

Zaev je kazao i da makedonski narod ima veliko poštovanje prema susednim narodima i njihovom rukovodstvu.

„I sa premijerom Ramom i predsednikom Vučićem, premijerkom Brnabić gradimo odlične odnose saradnje za unapređivanje svakog mogućeg apsekta u duhu četiri evropske slobode, za saradnju Srba, Albanaca, Makedonaca ovde na Balkanu“, dodao je on.

Srbija je donirala nekoliko hiljada vakcina Severnoj Makedoniji, a upitan da li je time završen period od pre četiri godine kada je pretio prekid diplomatskih odnosa dve zemlje, Zaev je odgovorio da su srpski i makedonski narod uvek bili bratski.

„Uvek su srpski i makedonski narod bili veliki prijatelji i braća, veći deo su pravoslavni hrišćani, imamo odličnu saradnju. U prošlosti smo imali određenih drama koje su se dešavale pri promeni vlasti sredinom 2017. godine, jer se u našoj zemlji odvijao proces velikog prisluškivanja ljudi“, rekao je Zaev i dodao da je odmah kada je preuzeo funkciju u novoj vladi sa Vučićem rešio problem i od tada imaju saradnju koja se stalno unapređuje.

On je dodao da su u Severnoj Makedoniji pre nekoliko meseci doneli odluke da ponovo vrate srpski jezik kao izborni od trećeg do šestog razreda i da je u pripremi da se to učini i u višim razredima.

„Poslednji čin bratske ljubavi koju je pokazao srpski narod da se donira više od 8.000 vakcina kada postoji nedostatak vakcina svuda u svetu i kada ih Srbija nema dovoljno, to je zaista ogroman čin prijateljstva koji ja i naš narod nećemo zaboraviti“, naglasio je Zaev.

Premijer Severne Makedonije je rekao da neće biti problema za prolazak državljana Srbije kroz Makedoniju.

„Pronaćićemo najfleksibilnija rešenja da građani Srbije dolaze i prolaze kroz Severnu Makedoniju, a i da mi idemo u Srbiju“, kazao je Zaev.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.