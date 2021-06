Zaev i Rama kritikovali EU: Evropa ima problem – to je sama EU

Premijeri Severne Makedonije i Albanije, Zoran Zaev i Edi Rama, ocenili su danas u Skoplju da „EU ima problem“, te još jednom nije uspela da donese pravu odluku – da počne pregovore o prijemu Albanije i Severne Makedonije u EU, i poručili da Brisel „mora da nadje rešenje“ za to.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare Zaev je rekao da „velika vizionarska ideja ujedinjene Evrope danas ima problem, a problem je sama Evropska unija“.

„Brisel nam je poručio da EU nije uspela da nadje način da obezbedi zasluženu integraciju Zapadnog Balkana (u svoje redove). E, to je problem. To što 26 zemalja članica EU ne uspeva da spreče blokadu jedne zemlje članice (Bugarske) – to je problem Evrope koji je izazvala sama EU“, rekao je Zaev novinarima tokom Prvog ekonomskog foruma u Skoplju.

Premijer Severne Makedonije je ocenio da je „EU ponovo razočarala“ time što nije zakazala prvu medjuvladinu konferenciju da bi time i počeli pregovori o prijemu Severne Makedonije i Albanije.

„Bez obzira na to koliko smo bili svesni i očekivali odluku EU da ne zakaže prvu medjuvladinu konferenciji sa Severnom Makedonijom i Albanijom, to je ipak veliko razočaranje, ali i ogroman neuspeh za politiku proširenja EU, a to je i loša poruka za ceo region“, rekao je Zaev.

Albanski premijer Edi Rama je rekao da smatra isto što i Zaev, i da je EU „još jednom podbacila“, ali da će se ipak napredovanje njihovih zemalja nastaviti, i da neće zavisiti samo od stava EU prema Zapadnom Balkanu.

„Šta god da se desi, šta god da se odluči u Briseli, mi ćemo ostati posvećeni jačanju ekonomije da bismo povećali blagostanje naših naroda i sačuvali svoje dostojanstvo“, rekao je Rama i istakao da sve zemlje regiona moraju „da budu spremne da guraju napred“.

Zaev je podsetio da je prošle sedmice bio u Sofiji „otvorenog srca i spreman za pozitivno rešenje“, a pre njega je tamo bio Rama, ali da, „i pored svih dobrih namera, bugarske kolege nisu skupile hrabrost da odobre pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom“.

Severna Makedonija, istakao je Zaev, „smatra da nije u duhu dobrosusedskih odnosa glas Bugarske da ne odobri pregovarački okvir, nasuprot jednoglasnog stave svih ostalih 26 zemalja EU“.

Zaev je rekao da je stav Skoplja jasan, da smatra da evrointegracija ne sme biti talac bilateralnih pitanja i da pregovori sa EU ne smeju da se pretvore u pregovore s Bugarskom, ali da će biti uporan da nadje rešenje bilateralno, sa Sofijom.

„Naš napredak u EU integraciji prvenstveno treba da zavisi od reformi povezanih s poglavljima, s propisima EU i s postizanjem evropskih standarda. Upravo zato smatramo da u pregovore ili u okvir (za pregovore) ne treba da se unose bilateralna pitanja. To je opasan presedan i to je stav koji dele sve ostale članice EU“ – sem Bugarske, rekao je premijer Severne Makedonije.

Zaev je istakao da je „jednostavno nemoguće da makedonski nacionalni identitet bude predmet pregovora“ i dodao da je Skoplje „pokazalo hrabrost i iskrenu volju za rešavanje bilateralnih odnosa (s Bugarskom) uz uzajamno poštovanjem nacionalnog dostojanstva“.

„Alarm je upaljen: evropske vrednosti su dovedene u pitanje, a to su i vrednosti za zemlje-kandidate. Evropski lideri moraju da obavezno uzmu u obzir da beskrajno čekanje i razočaranje neminovno otvara vrata i ohrabruje evro-skeptike. Upravo zato EU mora da nadje formulu kako da održi reč i nastavi širenje na Zapadan Balkan. Još dajemo šansu tom procesu. Severna Makedonija je Evropa, Albanija je Evropa, Balkan je Evropa!“ , rekao je Zaev.

(Beta)

