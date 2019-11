Zaev: Snažno podržavamo incijativu 17 plus 1

Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev izjavio je danas da njegova zemlja snažno podržava inicijativu 17 plus jedan, saradnje Kine i zemalja centralne i isočne Evrope i da veruje da postoji bogat potencijal da se još više unapredi.

„Još od osnivanja incijative 16 plus jedan, sada 17 plus jedan, Severna Makedonija je imala aktivnu i konstruktivnu ulogu u ostvarivanju cilja da se unapredi saradnje Kine i zemalja centralne i istočne Evrope“, rekao je on na otvaranju 4. foruma za kulturnu saradnju Kine i zemalja centralne i istočne Evrope koji se održava u Skoplju.

Zaev je podsetio da je prošle godine u Skoplju otvoren Koordinacioni centar za kulturnu saradnju zemalja centralne i istočne Evrope i Kine i najavio da će popodne biti predstavljena veb platforma koja će se koristiti kao osnvni alat za njegov rad i doprineti boljoj koordinaciji svih kulturnih aktivnosti zemalja učesnica te platforme.

„Ujedno, očekujem da u budućnosti preraste u kulturno informativnu platformu korisnu za sve zainteresovane strane u svetu“, rekao je premijer Severne Makedonije.

Zaev je istakao da veruje da u budućnosoti postoji veliki potencijal da se Inicijativa 17 plus jedan još više unapredi, što će doneti nove biznise i ekonomski potencijal za medjusobnu saradnju, kao i realizaciju projekata u različitim oblastima.

Prema njegovim rečima, Severna Makedonija i Kina imaju dobre političke odnose, koji pozitivno utiču na jačanje ekonomske saradnje dve zemlje.

„Hteo bih da istaknem da se u prethodnih nekoliko godina NR Kina redovno pojavljuje na lisiti top 10 zemalja sa kojima Severna Makedonija ima najveći obim trgovine, rangirajući se na 7. mesto u 2018. godini“, rekao je on.

Ipak, dodao je Zaev, još ima dovoljno prostora i mogućnosti za unapredjenje saradnje u svim oblastima, posebno u trgovinskoj saradnji, razmeni i investicijama, ali u delu kulturne saradnje.

„Ova inicijativa predstavlja izvanrednu mogućnost za sve nas, bez obzira na našu veličinu i resurse, da se uključimo i svi zajedno da doprinesemo unapredjenju naših veza, kako na bilataralnom, tako i na multilateralnom planu. Kultura i dalje ostaje jedna od retkih otvorenih vrata, snaga koja ujedinjuje i uspeva da prevazidje granice i podele, da neguje i promoviše različitosti u svakom obliku“, rekao je on.

Zaev je još rekao da Severna Makedonija konsistentno radi na ispunjavanju svih potrebnih reformi na putu za ulazak u EU i skorašnje članstvo u NATO.

„Istovremeno, Vlada produžava sa aktivnostima usmerenim na poboljšanje poslovne klime, što utiče na ekonomski rast, razvoj privatnog sektora i nove mogućnosti za zapošljavane“, rekao je Zaev.

(Beta)