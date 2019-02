Zajednički ski-pas za skijaše iz Srbije i Crne Gore

BEOGRAD – Vlasnici sezonskog ski-pasa u Srbiji moći će da koriste skijališta i u Crnoj Gori, i to tri dana uzastopno, a to isto važi za one koji ski-pas kupe u Crnoj Gori budući da će imati mogućnost da tri dana uzastopno skijaju u ski-centrima u Srbiji.

To je predviđeno Ugovorom o poslovnoj saradnji koji su danas na Međurnarodnom sajmu turizma u Beogradu potpisali Javno preduzeće Skijališta Srbije i Skijališta Crne Gore

Direktor Skijališta Srbije Dejan Ćika rekao je novinarima nakon potpisivanja ugovora na štandu Skijališta Crne Gore da su Skijališta Srbije već imala potpis ugovor sa Skijalištima Crne Gore, te da današnjim potpisivanjem ugovora nastavljaju dosadašnju uspešnu saradnju.

„Za nas je regionalna saradnja veoma važna i smatramo da ona doprinosi kako većem zadovoljstvu korisnika naših usluga tako i omogućava povratnu informaciju o tome kako unaprediti naše poslovanje“, rekao je Ćika.

Izvršni direktor Skijališta Crne Gore Miloš Popović izrazio je zadovljstvo zbog potpisivanja ugovora o zajedničkom ski-pasu, te naveo da je danas u Crnoj Gori aktivno šest skijališta, a da se grade ski-centri.

„Tendencija je da budemo jedni od najkonkurentnijih kako u regionu tako i šire. U naredne četiri godine biće uloženo u infrastrukturu skijališta u Crnoj Gori više od 140 miliona evra“, rekao je Popović.

Kaže i da je „Kolašin 1600“ novi ski-centar koji je otvoren ove sezone i da je to počcetak jednog velikog projekta za koji kaže da će biti novi biser crnogorskog turizma.

Popović je isti ugovor potpisao i sa direktorom Olimpijskog centra Jahorina Dejanom LJevnaićem.

(Tanjug)