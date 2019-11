Zakon o Vukovaru kao mestu posebnog pijeteta u raspravi

ZAGREB – Nacrt Zakona o proglašenju Vukovara „mestom posebnog domovinskog pijeteta“ biće pušten sutra u javnu raspravu i dok ministar branitelja Tomo Medvet očekuje pozitivan učinak tog zakona, opozicija smatra da je reč o bacanju prašine u oči i borba za glasove branitelja.

Medved je na konferenciji za novinare povodom puštanja u javnu raspravu pomenutog zakona izazio uverenje da će taj zakon imati pozitivan učinak i na društveni razvoj vukovarskog područja s naglaskom na demografski, ekonomski, kulturni, vaspitno-obrazovni i naučnoistraživački razvoj, kao i stabilizaciju i očuvanje mira.

“ Ovim se zakonom Vukovar prepoznaje kao mesto stvarnog stradanja koje ima izuzetno istorijsko, kulturno, društveno i ekonomsko značenje u nacionalnom kontekstu“, rekao je Medved.

Kao mesto posebnog pijeteta definisana je i nacionalna memorijalna bolnica Vukovara, u kojoj se osim zdravstvene delatnosti obavlja i memorijalno-edukacijska sa svrhom promocije vrednosti Domovinskog rata, rekao je Medved.

„I memorijalno groblje iz Domovinskog rata definisano je kao centralno mesto odavanja posebnog domovinskog pijeteta i ujedno i centralno mesto odavanja počasti nacionalnoj žrtvi u uspostavljanju samostalne Republike Hrvatske“, rekeo je Medved, preneo je HRT.

Ova najava, međutim, nije impresionirala opoziciju, pa je tako poslanik Mosta, Nikola Grmoja, novinarima u Saboru rekao da je očito da „vladajući sada uoči predsedničkih i parlamentarnih izbora žele na Vukovaru da dobiju određene simpatije i vrate deo domoljubnih birača“.

Domagoj Hajduković, poslanik opozicionog SDP-a je istakao da Vukovar pre svega mora biti mesto pijeteta, bez obzira na zakon.

Zakon, kaže, nije potreban ako je nacionalna svest razvijena i ako su ljudi svesni šta je žrtva Vukovara bila u ratu.

“ Ako već žele odavati poseban pijetet Vukovaru, zašto onda na primer Ministarstvo branitelja ne bi preselilo u Vukovar pa tako pokazali koliko se brinu za taj kraj jer to će dovesti i do zaposlenja, do veće živosti u gradu, dakle to će dati neki konkretan, makar i simboličan, značaj žrtvi toga grada. Sve ostalo je bacanje prašine u oči“, rekao je Hajduković.

(Tanjug)