Zarić: U zemljotresu poginulo 27, srpske ekipe stigle u Albaniju

TIRANA – U zemljotresu koji je pogodio Albaniju poginulo je 27 ljudi, ali to nije konačan broj, kaže ambasador Srbije u Albaniji Miroljub Zarić i dodaje da su spasilačke ekipe Srbije noćas stigle u Albaniju i da su raspoređeni u Tumanu, gde su bila najveća razaranja.

Zarić je za Tanjug rekao da je ambasada u kontaktu sa srpskom spasilačkom ekipom i da su raspoređeni kod šatorskog naselja u Tumanu, gde su najveća razaranja i gde je najveći broj žrtava.

Tu počinju spasilački rad.

„Prema najnovijim informacijama 27 ljudi je poginulo. Na žalost broj žrtava se iz sata u sat povećava. U toku je vanredna sednica Vlade Albanije na kojoj se ocenjuju do sada preduzete mere i dalje aktivnosti. Ocena premijera (Edija Rame) je da je država učinila sve što je bilo u njenoj moći. On je iskoristio termin da su to bili istorijski napori da se što pre saniraju posledice ove velike prirodne katastrofe“, rekao je Zarić.

Dodaje da među poginulima i povređenima nema srpskih državljana i nema pripadnika srpske zajednice koji žive u Albaniji.

„Sinoć smo proveravali sa nadležnim organima u Tirani i Draču da li među povređenima i poginulima ima srpskih državljana i potvrdili su nam da nema. Takođe, među pripadnicima srpske zajednice koja živi u Albaniji nema žrtava niti su njihovi stanovi i drugi objektio oštećeni“, naveo je ambasador.

Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije juče je odlučio da uputi 13 pripadnika Specijalističkog tima za pretragu i spasavanje iz ruševina u Albaniju.

(Tanjug)