Završne reči na suđenju po tužbi za klevetu Dodika protiv Davora Dragičevića i urednika NIN-a

U Osnovnom sudu u Banjaluci danas su iznete završne reči tužioca i tuženih u postupku koji se vodi po tužbi za klevetu, koju je podneo Milorad Dodik, predsednik Republike Srpske, protiv Davora Dragičevića, oca ubijenog mladića Davida Dragičevića i Milana Ćulibrka, glavnog i odgovornog urednika nedeljnika NIN.

Novinarima nije bilo omogućeno da prisustvuju suđenju, uz obrazloženje da se suđenje održava u sudnici u kojoj nema dovoljno mesta.

Dodik je 2019. godine podneo tužbu za klevetu protiv Davora Dragičevića i glavnog i odgovornog urednika NIN-a Milana Ćulibrka povodom intervjua koji je Dragičević tada dao za NIN.

Pred početak sudjenje, Dragičević je ocenio da je ovo suđenje „samo spin režima da se ne bi čula javna reč i sloboda govora“.

On je istakao da je jedino pitanje – ko je ubio njegovog sina, a da na to pitanje entitetske institucije nisu odgovorile.

Davor Dragičević je još naveo da je Dodik za njega „saučesnik u prikrivanju ubica njegovog sina“.

Ćulibrk je rekao novinarima da će u svom današnjem iznošenju završnih reči navesti da je sve bilo u javnom interesu, kao i da je NIN, posle Dragičevića, tražio i intervju s Dodikom.

„Uradili smo pravu stvar i danas bih to ponovo uradio, jer slučaj nije do kraja rasvetljen i potrebna je prava istina. Mediji služe javnom interesu i zato smo taj intervju objavili. Ja ću samo reći zašto smo to uradili i da je intervju prenesen od reči do reči“, kazao je Ćulibrk.

Još je naveo da je Davor Dragičević tvrdio da ima i dokaze, dodavši da ga čudi da niko nije proveravao te dokaze, što mu „rađa sumnju da nije ni postojala baš najbolja volja da se slučaj razreši na pravi način“.

„Ako smo doprineli da se čuje ta jedna strana u ovoj priči, uradili smo pravi posao. Žao mi je što i druga strana nije bila spremna da iznese svoje stavove“, rekao je Ćulibrk.

Dvadesetjednogodišnji David Dragičević nestao je u noći 18. marta, a njegovo beživotno telo pronađeno je šest dana kasnije na ušću rečice Crkvena u Vrbas kod banjalučke tvrdjave Kastel u Banjaluci.

Davidov otac od samog početka tvrdi da su u otmicu i ubistvo njegovog sina umešani visoki funkcioneri MUP Republike Srpske.

Istragu o ubistvu mladića preuzelo je Tužilaštvo BiH.

