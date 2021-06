ZBCG: Premijer izneverio naše strpljenje, izgubio našu podršku

PODGORICA – Predsednici stranaka koalicije „Za budućnost Crne Gore“ saopštili su nakon današnjeg sastanka da su odustajanjem premijera Zdravka Krivokapića da potpiše Temeljni ugovor sa SPC srušeni osnovni principi koalicije „Za budućnost Crne Gore“.

Ocenjujuci da je premijer naneo veliku štetu onima koji su ga izabrali i koji su mu verovali, oni su pozvali partnere u parlamentarnoj vecini da potpišu „precizan i jasan koalicioni sporazum“ svih stranaka koji je cine, a koji ce obavezati ne samo sve potpisnike, nego i njihove predstavnike u izvršnoj vlasti.

„Time je premijer izneverio naše strpljenje i izgubio našu podršku, sve dok se obećano ne ispuni i to bez odlaganja“, navedeno je u zajedničkom saopštenju predsednika stranaka koalicije „Za budućnost Crne Gore“, prenosi RTCG.

Oni ističu da koalicija ima dužnost koja je iznad političke i iznad svakog interesa i da je obavezna da poštuje građane, da ih ne izneveri, da ih sledi i bude izvršilac njihovih očekivanja.

Predsednici stranka koalicije navode da su duboko razočarani poslednjim „političkim i politikantskim kalkulacijama“ Krivokapića i ocenjuju da je time naneo veliku štetu onima koji su ga izabrali i koji su mu verovali.

„Ustupili smo mu prvo mesto na našoj listi, pobedili smo i izabrali Vladu koju je on predložio, bez bilo kakvih konsultacija sa nama. Svesno smo postupali suprotno političkim zakonima modernih društava, sve iz vere i nade da je to čovek koji može da pogreši kao i svi mi, ali koji neće obmanuti, prevariti i okrenuti leđa svojima“, ističu lideri koalicije i dodaju da su verovali da Krivokapić neće raditi „sebično za sebe i one druge koji su poraženi na izborima“.

Oni smatraju da je premijer prekršio obećanje i datu reč građanima, Crkvi i mitropolitu Amfilohiju i patrijarhu Irineju.

„Nepotpisivanje Temeljnog ugovora, neprikladan i neodgovoran odnos prema verujućim ljudima i SPC je najveći politički udarac našoj koaliciji od strane premijera“, ocenjuju lideri koalicije.

Primećuju da je očigledno da svako drugi, počev od manjih koalicionih partnera do činovnika pojedinih NVO, ima veći uticaj na Vladu od njih, koji je sa dvotrećinskom većinom podržaju i dodaju da je to ne samo neprihvatljivo, nego i ponižavajuće.

„Kada se potroši reč, izgubi poverenje i nekadašnja skromnost zameni umišljenošću, ličnom veličinom i važnošću, onda narodu ne ostaje ništa drugo nego da ustane i kaže da ga tako preko noći promenjen čovek više ne može predstavljati“, naglašava se u saopštenju.

Predsednici stranaka dodaju da bi bil prirodno da se Krivokapić „zahvali svima, da zatraži oprost i od onih koji su ga preporučili i pokaže da je demokratija iznad svakog pojedinca, a parlamentarna volja predstavnika naroda zakon koji se mora poštovati u svakoj prilici“.

Izrazili su, međutim, bojazan da se to neće desiti i zato su pozvali partnere u parlamentarnoj većini da nezavisno od odgovora premijera Krivokapića koji, kažu, nije želeo sa njima da razgovara ni o budžetu, potpišu „precizan i jasan koalicioni sporazum svih stranaka koji je čine, a koji će obavezati ne samo sve potpisnike, nego i njihove predstavnike u izvršnoj vlasti“.

(Tanjug)

