Željko Komšić: Milorada Dodika i Olivera Varheljija održava ruski režim

Hrvatski član Predsedništva BiH, koji je u to telo izabran glasovima Bošnjaka, Željko Komšić protivi se odlasku lidera SDA Bakira Izetbegovića na razgovor sa evropskim komesarom Oliverom Varheljijem, jer to smatra besmislenim, a danas je to ponovio nakon izjave lidera SNSD Milorada Dodika da će se usprotiviti bilo kakvim promenama dejtonskog ustrojstva BiH.

„Najava Dodika da će se usprotiviti bilo kakvim reformama kojima bi se izmenio dejtonski ustroj BiH, i da evropska BiH nije potrebna ukoliko nije dejtonska, jeste još jedan dokaz besmislenosti okupljanja kod Varheljija“, kaže Komšić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.