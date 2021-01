Zemljotres pokazao da postoje dve HR,država da osnuje fond

ZAGREB – Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke i poslanik u hrvatskom saboru Milorad Pupovac smatra da je nakon razornih zemljotresa i solidarnosti koju su prema ugroženom stanovništvu Banije pokazali, ne samo u Hrvatskoj, već i Bosni i Hercegovini i Srbiji , presudno da se sada sa građanske pređe na državnu solidarnost.

On smatra da hrvatska država treba da formira solidaran fond i sredstva za obnovu porušenih kuća i ulaganje u razvoj tih sredina, jer, kako je rekao, većini ljudi u Hrvatskoj tek sada je postalo jasno ono što im, kako je naveo, nije bilo jasno proteklih 10 ili 15 godina, a to je da postoje dve Hrvatske.

„Nisu mogli razumeti kad smo govorili koliko je teško živeti na području Banije, Like, zapadne Slavonije, severne Dalmacije, u koliko teškim uslovima žive pre svega Srbi koji su se vratili, a i Hrvati koji su tu živeli. Danas je ljudima u Zagrebu, koji žive na 30 minuta vožnje kolima do Petrinje i 45 minuta do Gline postalo jasno da postoje dve Hrvatske“, rekao je Pupovac za Tanjug.

Jedna stvarnost je, kaže on, ona u kojoj ljudi imaju relativno pristojan život a druga u kojoj žive Srbi, ali i Hrvati zajedno na prostoru Banije, koja je potpuno zapuštena i zanemarena u razvojnom smislu. Zemljotres je to ogolio i pokazao“, naveo je lider SDS S-a.

Na pitanje šta je glavni razlog što to tako, Pupovac kaže da zbog „nacionalističkih stavova“ donedavno u Hrvatskoj dominantnih, „ljudi nisu bili spremni čuti i slušati“ i dodao da je velika je stvar da se tolika solidarnost pokazala prema ljudima i da su ljudi provodili nedelje na tom području sa svojim mašinama i radom pomažući onima koje dotad nikad nisu videli ili čuli „bilo da su srpske ili hrvatske nacionalnosti“.

„Pupovac nije komentarisao reakcije dela hrvatske javnosti na pomoć koju je ugroženim područjima Hrvatske nakon zemljotresa pružila država Srbija navodeći samo da je reč o značajnoj pomoći.

„Na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića i odluku Vlade Srbije stiglo je milion evra praktično drugi dan. Osim toga, od grada Beograda, Privredne komore Srbije, niza značajnih kompanija, preduzetnika iz Srbije dolaze stotine hiljada evra prema crkvi, Srpskom narodnom vijeću. Ta pomoć dospeva ljudima gotovo svaki dan“, ističe Pupovac i dodaje da će i danas stići kontingent kontejnera iz Srbije koji će biti isporučen ljudima bez krova nad glavom.

Kako kaže, ono što je važno jeste da se ta pomoć nastavi u zajedničkoj politici između Srbije i Hrvatske, „na kreiranju pristupa kako sudelovati u obnovi zajedno“.

Povodom nedavne proslave vojno-policijske akcije „Maslenica“ koju je predsednik Hrvatske Zoran Milanović napustio zbog prisustva ljudi u majicama „Za dom spremni“, Pupovac ističe da je taj Milanovićev potez „veoma značajan za Hrvatsku“, da ga Srbi svesrdno podržavaju i zalažu da se to da se ustaški pozdrav i veličanje ustaških ideja reši zakonskim sankcionisanjem i zakonskom zabranom.

„On je jasno dao do znanja od početka svog mandata da taj pozdrav i pojavljivanje tih ljudi sa ustaškim pozdravom u službenim protokolima na koje dolazi neće tolerisati. To je veoma značajno za Hrvatsku jer taj pozdrav i eventualno tolerisanje u Hrvatskoj destabilizuje vlast, kompromituje demokratski karakter hrvatske politike i izaziva dnevno vređanje sećanja na žrtve ustaškog režima i Nezavisne Države Hrvatske“,ističe Pupovac.

Koalicionue saradnju sa HDZ-om Andreja Plenkovića, ocenjuje kao dobru i smatra da je donela stabilnost u politički životi Hrvatske nakon razdoblja isključivog nacionalizma“.

„Doneli smo neku vrstu razvoja tolerancije i mogućnost da Srbi u Hrvatskoj konačno dobiju priliku da suodlučuju o stvarima koje ih se tiču. Potpredsednik Vlade Hrvatske, Boris Milošević, danas je zamenik šefa Kriznog štaba na području Banije, u organizovanju života i obnovi svega onoga što bi trebalo da usledi tamo. To je značajna stvar i toga dugo nije bilo“, istakao je Pupovac.

On je naveo kako smatra da je ta saradnja dosta doprinela unapređenju odnosa između Hrvatske i Srbije za koje očekuje da će i dalje napredovati.

(Tanjug)

