Zenka: Nema konfiskacije, država će uzeti ono što je njeno

PODGORICA – Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka tvrdi da Crna Gora neće konfiskovati imovinu SPC i drugih verskih zajednica, ali će što je, kako kaže, državno morati da bude vraćeno.

U intervjuu za pdgorički Dan, na pitanje da li je vlada odustala od ideje da konfiskuje manastire i crkve Mitropoliji crnogorsko-primorskoj, Zenka je odgovorio pitanjem: „Zašto uvek spominjemo samo crkvu?“

“Imovinu imaju i Islamska zajednica i Katolička crkva, pa i SPC. Ne radi se ovde ni o kakvoj konfiskaciji. Ja kao bogobojazan čovek ne želim da govorim o konfiskaciji, to je teška reč. Ne dolazi u obzir da će država zalaziti u ono što je crkvi poklonjeno od vernika i što je ona sagradila od svojih sredstava. Jedno od rešenja je i da se ono što je državno vrati državi”, kaže Zenka.

Pojasnio je da je državno ono što se do 1920, po tadašnjem katastru i zakonu vodilo na državu, a ne ono što je bilo pod crkvom ili džamijom.

„Sticanjem nove državnosti proizilaze i druge obaveze. Zna se šta je bilo državno. Nešto se u međuvremenu promenilo odlukama. I verske zajednice imaju potraživanja od države. Velika potraživanja imaju i Katolička crkva i Islamska zajednica“, rekao je.

Podsetio je da su Srpskoj crkvi 1945. oduzeta neka imanja kao i drugim zajednicama.

„Ne prihvatam terminologiju da će država da krene u konfiskaciju. Postoji katastar kao dokaz svojine i porijekla imovine. To će se usvajanjem zakona videti, neće sve biti crno blo. Ovo je država koja poznaje kompromise, i neće država krenuti nekim neprimerenim metodama, nego će se naći rešenje koje će biti pogodno za sve. Ovaj zakon je neophodan. Moraju vernici da se orijentišu i rade na osnovu nekog zakona, to dokazuje i ozbiljnost države”, pojasnio je on.

Država se, kaže, ne meša u rad verskih zajednica, svaka verska organizacija radi po svojim pravilima.

Ministar je dodao da Crna Gora mora stati na put bilo čijim retrogradnim idejama ili retrogradnim delovanjima, koje se tiču političkog ili verskog rada.

“Ja sam protiv toga da se država meša u unutrašnju organizaciju verskih zajednica, takvih namera nema. Jedini cilj Crne Gore je da se urede verske slobode, da zakonski uokvirimo versko delovanje u Crnoj Gori”, naveo je Zenka, preneo je portal RTCG.

(Tanjug)