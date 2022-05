Zoran Milanović: Ukidanje imuniteta ministrima jako opasno

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović saopštio je danas da su izmene zakona kojima se predlaže ukidanje imuniteta hrvatskim ministrima za koruptivna dela „jako opasne“ i da to premijer Andrej Plenković „radi iz očaja, pokušavajući da pokaže da je pošten“.

“Ovo je Plenkovićeva slabost i to radi iz očaja da bi opravdao sve grozno što se dogodilo u mandatu vlade. To je naprosto prožeto korupcijom i lopovlukom koji on štiti. Na ovaj način pokušava da kaže: ja sam pošten i nicega se ne bojim”, rekao je Milanović, prenosi Hina.

(Tanjug)

