Žozep Borelj: Sankcije samo kao poslednja mera EU prema u BiH

„Spremni smo da iskoristimo sve moguće instrumente ako to situacija bude zahtevala. To ukljucuje i finansijksu pomoć i restriktivne mere, ali to će biti iskorišćeno samo kao poslednja mera. Mi svakako biramo dijalog i sporazum unutar zemlje kako bi se obezbedile reforme neophodne za sledeće izbore”, poručio je Borelj.

Borelj je posle rasprave u Savetu EU o očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta u BiH i funkcionalnosti državnih institucija, poručio da u ”Evropi nema mesta za one koji žele podeljenu BiH”.

Foto AP Photo/ Virginia Mayo

(Tanjug)

