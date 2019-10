Županski sud u Osijeku o trećoj optužnici protiv Mamića

OSIJEK – Županijski sud u Osijeku danas odlučuje o trećoj optužnici protiv nekada prvog čoveka Fudbalskog kluba Dinamo, Zdravka Mamića.

Mamića otpužnica tereti da je od 25. septembra 2002. do 8. marta 2007. godine u Zagrebu i Klagenfurtu (Celovac), i to od 25. septembra do 5. novembra 2002. kao član izvršnog odbora GNK-a Dinamo, a nakon toga kao izvršni potpredsednik i član uprave Dinama, ovlašćen za raspolaganje novčanim sredstvima kluba, s računa u Hypo Alpe Adria Bank u Klagenfurtu podigao 2,2 miliona evra, koje je zatim koristio za lične potrebe, piše hrvatski portal Dnevnik.

Mamićev advokat Veljko Miljević jutros je pred sudom istakao da nema pretpostavki da se Mamiću sudi u Hrvatskoj.

Ne očekuje, rekao je, potvrđivanje treće optužnice.

„Sasvim je sigurno da postoje pretpostavke da se po takvoj optužnici uopšte sudi u Hrvatskoj pa ćemo u tom pravcu izneti sve najznačajnije pravne propise, a dovoljna su zapravo dva propisa koja bi trebalo da zna svaki početnik u pravu..,“, rekao je i dodao da je reč o članovima Krivičnog zakona koji regulišu pitanje mogućnosti primene krivičng zakonodavstva na određena ponašanja.

Objasnio je, navodi se, da je iz optužnice savršeno jasno da mesto počinjenja krivičnog dela nije na području Hrvatske, da ni posledice nisu bile na području Hrvatske, da se sve odvija u Austriji, pa onda nema apsolutno nikakve mogućnosti da se sudi u Hrvatskoj.

Miljević je dodao da je to jasno i u sudskoj praksi i u teoriji. Kaže da nije čekao poslednji dan da na to upozori jer je sve to naveo u odgovoru na optužnicu u junu.

Na pitanje što ako optužnica ipak bude potvrđena, Miljević je odgovorio: „Onda ću ja verovatno ipak otići u penziju, znate. Nisam učio pravo da svaki dan doživljavam šokove.“

(Tanjug)