Beogradvode će ubuduće čistiti oko splavova

BEOGRAD – Javno preduzeće Beogradvode preuzeće obavu čišćenja oko plutajućih objekata, a za to će naplaćivati taksu od vlasnika splavova.

O tome su dana odlučili odbornici Skupštine grada Beograda usvajanjem izmene i dopune Odluke o postavljanju plutajućih objekata na vodnom zemljištu na teritoriji Beograda. Usvojena je i informacija o potrebi uklanjanja plutajućih predmeta i naplavina oko plutajućih objekata i otpadnih voda sa tih objekata.

Prema rečima zamenika gradonačelnika Gorana Vesića, javno preduzeće će kupiti brodove koji će sakupljati otpad sa vode i nakon toga ga sortirati kao što to rade u drugim velikim gradovima.

„Očekujemo da će to biti mnogo efikasnije nego da tu obavezu ostavimo vlasnicima objekata, jer koliku god kaznu da im propišemo i naplatimo, to neće biti čisto“, rekao je Vesić.

Odbornici su, između ostalog, usvojili izmene i dopune Odluke o prečišćavanju i distribuciji vode, kao i Odluku o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblasti dobrovoljnog vatrogastva na teritoriji Beograda.

(Tanjug)

