Bez grejanja deo Novog Beograda i Zemuna

BEOGRAD – Zbog neodložne popravke kvara na delu magistralnog toplovoda (M3) na distributivnom grejnom području „Novi Beograd“, bez grejanja su potrošači koji se nalaze u delu Novog Beograda i Zemuna.

Očekuje se da će redovna isporuka toplotne energije potrošačima početi sutra, u ranim jutarnjim satima.

Bez grejanja su potrošači u blokovima 12, 15, 17, 19, 19a, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 43, zatim, Karađorđev trg u Zemunu, kao i u ulicama Bulevar Arsenija Čarnojevića od 72 do 110, Bulevar Nikole Tesle od 4 do 26, Bulevar Zorana Đinđića od 64a do 111, Džona Kenedija 1, Goce Delčeva od 2 do 17, Gramšijeva 9, Klare Cetkin od 1 do 14, Španskih boraca od 22 do 24v i Trešnjinog cveta od 7 do 13.

Sve raspoložive ekipe za hitne intervencije su na terenu i čine maksimalne napore da kvar bude otklonjen u najkraćem mogućem roku, navode Beogradske elektrane.

(Tanjug)

